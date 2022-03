Volley, LAM: grosse sanction pour l'AS Cannes, la course aux play-offs totalement relancée

Pour ne pas avoir présenté à temps les pièces nécessaires à la qualification d'une recrue hivernale, l'AS Cannes a été lourdement sanctionnée par la LNV. D'autres équipes, surtout le Paris Volley, sont indirectement touchées par cette affaire.

Au Paris Volley, on se faisait peu d’illusions, tout en redoutant l’issue de cette affaire. En raison d’un problème administratif concernant un joueur recruté cet hiver - le passeur serbe Aleksa Batak - Cannes s’est vu retirer le bénéfice de ses victoires du mois de janvier, à savoir deux points contre Poitiers et Nantes (les deux clubs s'étaient inclinés au tie-break et avaient donc déjà empoché un point), trois autres unités contre Narbonne. La lanterne rouge du classement pointe désormais à 12 points du club le plus proche, Poitiers, avec seulement 7 unités.

Cinq matches perdus sur tapis vert

Ce qui ne change pas foncièrement la donne, dans la mesure où le champion de France en titre était condamné à jouer les play-downs depuis bien longtemps. Pour le Paris Volley, en revanche, c’est une autre affaire, puisque le club parisien, engagé dans une lutte sans merci pour les places restantes en play-offs, voit revenir Nantes à un petit point seulement, à trois journées de la fin de saison régulière.

Pour rappel, à l'occasion du mercato hivernal (prévu du 20 décembre au 19 janvier), la LNV avait accordé un délai "exceptionnel" de quatre semaines, sur proposition de la commission sportive, afin que les clubs puissent fournir les documents originaux nécessaires à la qualification définitive du sportif en question. Pour Batak, la Ligue a retenu une date de qualification au 28 décembre, et une remise du dernier document (le titre de séjour) le 4 février.

Le PV de la Commission sportive © @LNV

"Pour ces motifs, la Commission sportive applique club de Cannes la sanction prévue par la procédure", à savoir match perdu 3/0 pour les rencontres ayant été disputées par l'AS Cannes entre la fin du mois de décembre et la fin du mois de janvier. Le PV de la commission que nous nous sommes procurés est très clair sur ce point. Cinq rencontres sont ainsi concernées, dont les matches face à Sète et Cambrai à l'issue desquels le club s'était de toute façon sèchement incliné.