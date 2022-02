Volley, LAM: menace de sanctions contre l'AS Cannes, avec de fortes conséquences pour les playoffs

Les conditions de recrutement d’un joueur cet hiver pourrait coûter à l’AS Cannes plusieurs points au championnat, et relancer la course au play-offs en Ligue A masculine. Explications.

Le volley cannois se trouve de nouveau en difficulté. Il s’agit cette fois de l’AS Cannes, lanterne rouge de Ligue A masculine, et non plus du RC Cannes, club de Ligue A féminine, plongé dans une affaire dont nous avons détaillé les enjeux sur RMC Sport. Dans ce petit milieu du volley où le bruit court très vite, d’un club à l’autre, entre joueurs, entraîneurs et dirigeants, après ou avant un match, la rumeur a rapidement enflé ces derniers jours. Selon nos informations, l’AS Cannes risque gros. Une nouvelle galère dont se serait bien passé le champion de France en titre, en plein coeur d'une saison cauchemardesque.

L’AS Cannes a recruté plusieurs joueurs cet hiver pour pallier certains départs et jouer sa survie dans l'élite. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut préciser que la Ligue nationale de volley (LNV) avait accordé aux clubs un délai supplémentaire "exceptionnel" afin qu’ils puissent obtenir et rassembler l’ensemble des documents permettant l’homologation de contrat d’un joueur recruté. L’idée était de soulager les clubs face aux lourdeurs administratives.

En clair, le joueur en question était autorisé à jouer tant que la totalité des documents étaient réunis avant la date butoir fixée au préalable. Passé ce délai, si le club n'avait pas répondu aux attentes de ce point de vue, le ou les matchs au(x)quel(s) le joueur avait participé entre temps étai(en)t considéré(s), a posteriori, comme perdu(s) sur tapis vert.

Le verdict bientôt connu

Cannes se trouve dans ce cas de figure aux yeux de la Ligue. Selon nos informations, le problème se situe au niveau du passeur serbe Aleksa Batak (22 ans), dont le nom circulait avec insistance ces derniers jours. En revanche, concernant le pointu colombien Ronald Jimenez et son prédécesseur à Cannes, l'Italien Gabriele Nelli, il n'y a pas d'affaire, nous assure-t-on du côté de Cannes: "C'est totalement faux." S'agissant de Batak, le règlement stipule que "tout club ayant fait participer des joueurs non qualifiés perd la rencontre 25/0 25/0 25/0" mais également un point par match au classement.

La note pourrait donc être salée pour l’AS Cannes. Surtout, si la LNV décide de sévir, cela pourrait rebattre les cartes dans la course aux playoffs. Les points redistribués aux différents adversaires de Cannes pourraient par exemple permettre au NRMV (Nantes Rezé Métropole Volley) de revenir dans le sillage du Paris Volley. Le club s’est échappé dans la course aux playoffs et occupe à ce jour la uitième et dernière place qualificative, avec cinq points d’avance sur son premier poursuivant, Nantes. La commission sportive, qui se réunissait ce vendredi, devrait rendre son verdict très prochainement. Et elles sont plus d'une équipe à le redouter.