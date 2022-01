Volley: non-reconduit à Sète, Duflos veut répondre "sur le terrain"

L’entraîneur de l’Arago de Sète, Patrick Duflos, revient pour RMC Sport sur la décision de la direction du club de ne pas reconduire son contrat à la fin de la saison. Si le technicien de la formation héraultaise, actuellement deuxième de la Ligue A, ne comprend pas son éviction, il reste plus motivé que jamais pour finir en trombe.

La direction de l’Arago de Sète vous a annoncé qu’elle ne renouvellera pas votre contrat en juin malgré les excellents résultats sportifs. Quel est votre sentiment au moment où vous partez avec votre groupe jouer à Tourcoing en championnat?



PATRICK DUFLOS. C’est bien sûr la déception et la surprise qui priment. L’Arago est mon club de coeur et, pour moi, il n’y avait pas de soucis relationnels avec la direction comme il me l’a été notifié pour expliquer ma non-reconduction en juin. Je suis ouvert et j’ai toujours répondu aux appels. Je n’ai jamais mis ma direction à l’écart. De part ma fonction, je prends toutes les décisions sportives mais le club a toujours validé mes propositions de recrutement ou autres.

La direction estime que je ne suis pas l’homme de la situation pour l’Arago, comme il me l’a été dit. La deuxième position actuelle parle pour moi alors que j’ai sorti le club de la zone de relégation quand je suis arrivé en décembre 2019. Ma réponse est actuellement sur le terrain. Les objectifs fixés sont remplis.

La direction prétend que vous ne les teniez pas assez au courant de la vie du groupe et de vos choix sportifs?

Jusque-là, je n’avais aucun problème relationnel avec la direction et le président Bilicki. Il me l’a avoué. Le président se sentait même gêné de venir me voir. Et même, regardez le lien que j’ai avec les joueurs. J’ai proposé des solutions pour que nous échangions régulièrement. Je ne suis pas réputé pour être quelqu’un de sauvage mais je dis les choses quand il faut les dire.

D’après nos informations, vous auriez refusé un bureau au siège du club pour dialoguer régulièrement avec la direction?

Non, le président Bilicki ne me l’a pas proposé dernièrement. Mon bureau c’est le gymnase. Le bureau d’un entraîneur c’est la salle. A l’Arago de Sète, les anciens entraîneurs ont aussi travaillé ainsi. Je ne vois pas l’intérêt d’un bureau s’il n’y en a pas besoin.

L’Arago reste sur neuf victoires consécutives. Cette décision ne risque-t-elle pas de saborder l’équipe et la course aux playoffs?

J’espère que non, je ne le pense pas. J’ai parlé aux joueurs de la situation. C’est une affaire entre le club et moi. Entre nous, cette décision ne change rien à notre relation et nos objectifs de Top 8. Moi comme les joueurs, cela nous renforce plus pour aller au bout de l’histoire.

Franchement, je suis encore plus motivé et concentré sur mon équipe pour réussir notre saison. Ce serait un énorme plaisir de très bien finir. Quant aux supporters, je les remercie d’abord de leur soutien et je leur dis que la vie continue. J’ai rapporté du plaisir aux fans et ils doivent surtout continuer à nous soutenir. C’est l’Arago qui prime, c’est l’institution avant tout, et pas le président Bilicki ou coach Duflos. Les supporters sont le septième homme à domicile et ils doivent le rester.