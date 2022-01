Volley: Ngapeth, Tillie, Rezende... Tours-Modène, une affaire de familles

Tours accueille Modène, pour les huitièmes de finale aller de la CEV Cup, ce mercredi à 20h. L'ancien entraîneur de l’équipe de France, Laurent Tillie, et l’actuel, Bernardinho, analysent les forces en présence de ce choc... où leurs fils auront un rôle capital à jouer.

Le retour des frères Ngapeth dans le Palais des Sport Grenon, où Swan et surtout Earvin se sont révélés aux yeux du monde du volley, n’est pas la seule histoire de famille de ce choc européen entre Tours et Modène, ce mercredi soir (20h). Si Kévin Tillie, champion olympique avec les Bleus, est le fils bien connu de Laurent, le coach qui a mené l’équipe de France de volley au sommet de l’Olympe, Bruno, le passeur de Modène, est lui l’enfant prodige de l’actuel coach des Bleus, Bernardo Rocha de Rezende.

Alors face au second du championnat italien et ses stars, Laurent Tillie est pessimiste sur les chances de voir l’équipe de son fils remporter cette double confrontation: "Si on était au début de la saison, je dirais que le TVB a une chance, mais là c’est mission très difficile. Bruno et les Modénois sont sur 13 matchs consécutifs sans défaite. Non, Modène est ultra favori." Un statut légitimé par la recherche d’un vrai match référence depuis le début de saison pour le TVB.

Tillie: "Kévin peut et doit apporter son expérience dans la tempête"

Leader jusque-là de la Ligue A, avant que le championnat de France ne soit bouleversé par les matches reportés dûs au covid, Tours a fait toute la première moitié de la compétition hexagonale sans un pointu de métier, après la blessure du titulaire du poste, Aboubacar Drame Neto.

Sous la houlette de Marcelo Fronckowiak, technicien brésilien disciple de Bernardinho, Kévin Tillie, Kamil Baranek (le joker médical, parti avant les fêtes) et les jeunes Tourangeaux ont tenu la baraque avant l’arrivée du pointu Geraldo Graciano dont ce sera le premier match. Pour espérer gagner, le TVB devra appuyer sur les quelques points faibles de Modène: "Le TVB doit prendre des risques, tant au service que dans le jeu, et doit mettre la pression sur Leal", analyse pour RMC Sport Laurent Tillie, qui vibrera pour ce choc depuis son domicile japonais d'Hirakata, près d’Osaka où il a pris en main l’équipe des Panasonic Panthers.

Et avec son expérience, Kévin Tillie sera un atout tourangeau pour montrer la voie du succès: "Kévin peut et doit apporter son expérience dans la tempête, stabiliser la réception, ralentir les ballons et diriger le gros travail en défense que le TVB devra accomplir, pense son père Laurent. Au bloc ce devrait être difficile d’être 100% efficace mais il faudra être efficient pour ralentir leurs ballons. Tours a un jeu bien léché, rapide et technique qui peut faire déjouer Modène."

Si Kévin Tillie sera le facteur X tourangeau de cette rencontre, Earvin Ngapeth, qui a éclos à Tours, sera l’arme fatale de Modène. Comme annihiler la star tricolore? "Plus on l’embête, plus il réagit et fait mal, reconnaît Laurent Tillie qui lui a fait confiance dès son arrivée à la tête des Bleus. S’il ne se montre pas trop, il faut le laisser dormir. On ne réveille surtout pas une star qui dort."

Bernardinho: "Earvin c’est la superstar, c’est la magie, alors qu'à côté de lui, Bruno est un gros bosseur"

Pour l’actuel coach des Bleus, le Brésilien Bernardinho, Modène est en reconstruction avec le retour de Ngapeth et les recrutements de Nimir et Leal. Le potentiel est là, énorme. "L’équipe italienne a bien sûr des talents plus forts que ceux de Tours, avoue Bernardinho qui a entraîné Modène en 1993. Mais il reste une histoire à écrire, un match à gagner, puis un deuxième, mercredi prochain en Emilie-Romagne, et une qualification à aller chercher."

Si la formation transalpine semble avoir trouvé les bonnes relations techniques, un couple service-bloc performant, le groupe coaché par Andrea Giani (tiens, encore une icône du volley) manque de régularité et cherche encore équilibre et stabilité, comme l’a prouvé sa difficile victoire à Piacenza, le week-end dernier en championnat. Et depuis son domicile de Rio, Bernardinho fait renaître l’espoir pour les supporters tourangeaux: "Après avoir magnifiquement mené 2 sets 0, les Jaune et Bleu l’ont emporté au tie-break. Un scénario identique s’est déroulé contre le leader à Perugia. Modène manque encore un peu de régularité durant un match."

Pour déjouer les plans de la bande à Tillie, Modène pourra compter sur les liens forts qui unissent Bruno, le passeur, et Earvin Ngapeth. "Ngapeth, c’est fuoriclasse, s’exclame Bernardinho. Earvin c’est la superstar, c’est la magie, alors que, à côté de lui, Bruno est un gros bosseur. Mon fils est plutôt dans la réflexion, la prise de décision rapide et le changement de stratégie pour le bien de l’équipe. Avec Earvin, les adversaires comme les coéquipiers savent que tout est possible. En face, le TVB tirera sa force de l’équipe, du groupe autour de Kévin Tillie." La magie italienne face à l’abnégation du groupe. Voilà la chance de Tours, au moins pour ce match aller.