Volley: "On n’a plus rien à perdre", prévient Kévin Tillie avant la finale retour de la CEV Cup avec Tours

Sèchement battu 3-0 à Monza lors de la finale aller de la CEV Cup, Tours doit renverser l’équipe italienne et gagner le golden set pour remporter son troisième titre européen ce mercredi soir (20h). Si cela ne semble pas insurmontable aux coéquipiers de Kévin Tillie, le public tourangeau sera l'une des clés de cette rencontre, confirme le champion olympique français à RMC Sport.

Kévin, dans quel état d’esprit êtes-vous avant ce match retour, mercredi ?

On est revanchard après la défaite sèche (3-0) à Monza au match aller. On est prêt à se battre et à tout donner pour gagner ce nouveau titre européen. Dos au mur, on n’a plus rien à perdre contre les Italiens avec le soutien de notre public.

Que vous a-t-il manqué à Monza, mercredi dernier lors du match aller ?

Un peu d’énergie car certains joueurs ont eu des soucis physiques la semaine précédant ce match en Italie. On n’a pas trouvé l’énergie et les moyens de trouver notre jeu. Il faut dire aussi que Monza nous a pris à la gorge avec son jeu d’attaque, très physique grâce à son pointu allemand Georg Grozer. On n’a pas pu contrecarrer leur pression au match aller en Italie. Toutefois, la victoire contre Narbonne, samedi dernier en championnat, nous a rassuré et reboosté notre confiance.

Sur quoi va se jouer ce match et le titre au bout ?

D’abord on aura l’avantage d’être chez nous, d’être confortable, avec nos repères, devant notre public à Grenon. Le plus important est de retrouver notre jeu qui a fait de nous le leader du championnat de France. Monza est une équipe qui sait bien bloquer, bien attaquer avec Grozer et Džavoronok mais aussi servir très fort. Il faudra recouvrer tous nos moyens physiques pour trouver la faille. Et puis notre public sera une des clés de la rencontre. Il est habitué à ces soirées européennes. On s’envole quand il nous pousse, quand il nous donne cette énergie supplémentaire qui permet de soulever des montagnes. On compte là-dessus. On est prêt.