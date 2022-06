Volley: premier titre pour les Bleues en Golden League

L'équipe de France féminine de volleyball s'est imposée face à la République tchèque par trois sets à zéro en finale de la Golden League 2022, au terme d'un match bien maîtrisé (25-22, 27-25, 25-14) ce dimanche à Orléans.

Impériales tout au long de la compétition, dont elles sortent invaincues, les Bleues ont triomphé de la République Tchèque en finale de la Golden League, pour remporter la première Ligue européenne de l'histoire de l'équipe de France féminine.

Après un premier set rondement mené, les filles d'Emile Rousseaux semblaient reparties sur les mêmes bases dans la deuxième manche, mais elles se sont désunies, ont multiplié les erreurs en attaque et les hésitations en défense, permettant aux Tchèques de recoller 22-22. Les Bleues, poussées par un public en ébullition au palais des sports d'Orléans, ont cependant fini par arracher le set au courage, donnant raison à leur entraîneur qui estimait après les demies qu'elles avaient progressé.

Cap sur la Challenger Cup

Chaque fois qu'elles ont vacillé, Amanda Sylves et Lucille Gicquel, omniprésentes, ont sorti un coup parfait pour les remettre à flot. C'est la seconde notamment qui a ramené ses coéquipières à 23 partout, alors que leurs adversaires venaient de passer en tête pour la première fois dans cette manche et venaient de s'offrir deux balles d'un set partout finalement non converties au moment de conclure.

Sans doute sonnées par ce dénouement, les Tchèques ont lâché prise, comptant jusqu'à un déficit de 8 points (5-13) dans le troisième set. Dos au mur, elle se sont toutefois ressaisies profitant d'un relâchement coupable des Bleues auxquelles elles ont infligé un 5-0 avant une faute au service qui a permis aux Françaises de stopper l'hémorragie (14-10). A partir de là, les Françaises n'ont laissé que 4 petits points à leurs adversaires pour s'imposer sans trembler (25-14) sur un smash de mammouth de Lucille Gicquel, désignée MVP (meilleure joueuse) du match.

Les Bleues mettent fin à leur disette au palmarès et s'offrent le premier titre international de leur histoire. Depuis leur victoire en demi-finale face à la Croatie la Croatie jeudi (3-0, (25-16, 25-17, 25-13), elles sont en outre qualifiées pour la Challenger Cup, fin juillet à Zadar (Croatie), un tournoi où huit équipes tenteront de décrocher un billet pour la Ligue des nations 2023, compétition qui regroupe le gratin mondial.