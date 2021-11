Le port du masque redevient obligatoire dans les enceintes sportives

En raison de la cinquième vague de Covid-19, le ministère en charge des Sports a acté le retour au port du masque obligatoire dans les équipements sportifs couverts ou en plein air.

Retour en arrière pour les passionnés de sport. L’inquiétante augmentation des cas de Covid-19 ces derniers jours a contraint le gouvernement à prendre des mesures afin de lutter contre la propagation du virus. Si le ministère des Sports veut garantir la "continuité d’une pratique sportive normale et la bonne tenue du spectacle sportif", il faudra à nouveau composer avec de nouvelles contraintes.

Ainsi, à partir de ce vendredi, le port du port du masque redevient obligatoire "pour tous dans un équipement sportif, excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif", indique le communiqué du ministère chargée des Sports.

La durée de validité des tests PCR et antigéniques sera réduite à 24h pour le pass sanitaire

Le port du masque sera donc obligatoire aussi pour les spetacteurs qui assisteront à des épreuves sportives. En Ligue 1, la préfecture du Morbihan avait déjà imposé cette règle pour le match entre Lorient et Rennes dimanche au Moustoir (15h). Idem pour Saint-Etienne-PSG un peu plus tôt, dans le Chaudron. Autre nouvelle mesure, à partir de lundi, la durée de validité des tests PCR et antigéniques sera réduite à 24h pour le pass sanitaire.

Le gouvernement avait annoncé jeudi un durcissement des contraintes, sans reconfinement ni couvre-feu. Il a intensifié la pression sur les non-vaccinés et ouvert le rappel à compter de ce samedi à tous les majeurs. Les autorités insistent aussi sur l'importance des gestes barrières pour endiguer cette vague qualifiée de fulgurante, avec, outre les masques, la nécessité d'aérer les pièces et de se laver les mains.