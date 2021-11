Incidents en Ligue 1: Maracineanu donne les pistes de travail pour la sécurité dans les stades

Après avoir rencontré les acteurs du monde du football concernant les incidents cette saison en Ligue 1, Roxana Maracineanu a dévoilé les pistes de travail pour améliorer la sécurité dans les stades. Le prochain rendez-vous est fixé en décembre.

Roxana Maracineanu était au stade Bollaert ce vendredi, pour assister au match de la 15e journée de Ligue 1 entre Lens et Angers. La ministre déléguée en charge des Sports a évoqué, au micro du diffuseur Amazon, les récents incidents du match entre l'OL et l'OM et surtout les discussions qui ont suivi, entre les acteurs du monde du football, pour enrayer une triste série dans les stades français depuis le début de la saison.

"Cela a été un véritable électrochoc"

"Le plus important était de se mettre tous ensemble autour de la table, pour la première fois, évoquer le problème et être tous d'accord pour agir. Cela a été un véritable électrochoc pour tout le monde, estime la ministre. Nous avons réuni les clubs, la Ligue et la Fédération pour travailler sur trois axes: la sécurité à l'entrée et à l'intérieur des stades, la prise de décision des arbitres pour la faciliter, la révision possible du réglement disciplinaire de la Ligue et de la Fédération pour pouvoir intervenir comme il faut avec des choses écrites noir sur blanc."

Le rôle de l'arbitre était au coeur des discussions, concernant la gestion du match entre Lyon et Marseille dimanche. Ruddy Buquet avait renvoyé tout le monde au vestiaire après seulement quelques minutes, après que Dimitri Payet avait reçu une bouteille d'eau jeté par un supporter lyonnais en allant tirer un corner. Avait suivi une attente interminable pour savoir si la rencontre allait ou non reprendre, sur fond de discussions entre l'arbitre et les autorités locales. Le match n'avait finalement pas repris.

L'appel de la ministre aux groupes de supporters

Roxana Maracineanu a également adressé un message aux supporters: "C'est important que chacun à son étage puisse être en responsabilité. On a besoin que les chefs des groupes de supporters arrivent à tenir leurs troupes. Ici à Lens, c'est un spectacle merveilleux et je voudrais dire merci d'avoir ce match dans une telle ambiance. Il y a des choses positives et magnifiques qu'on peut vivre dans les stades et si les supporters n'étaient pas là, ces matchs n'auraient pas la même saveur. On l'a vu pendant les mois de confinement. Je passe un appel aux groupes de supporters: on a besoin de vous et d'agir tous ensemble pour cette cause commune de retrouver un calme dans les stades et profiter de ces beaux matchs."

La ministre en charge des Sports a précisé qu'un nouveau rendez-vous aurait lieu en décembre entre les acteurs du monde du football. En attendant, la Ligue et la Fédération mènent des réunions avec les clubs et associations pour avancer sur de possibles nouvelles réglementations.