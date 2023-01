Dakar 2023 : Loeb entre dans la légende avec une 6e victoire d'étape consécutive

Sébastien Loeb n'en finit plus de gagner. Le Français s'est adjugé ce samedi une sixième victoire d'étape d'affilée, un record. Nasser Al-Attiyah est à une étape du sacre. Kevin Benavides, vainqueur en moto, revient à 12 secondes de Price au général.

Le Français Sébastien Loeb a marqué l'histoire du Dakar en arrachant ce samedi une sixième victoire d'étape consécutive, à la veille de l'arrivée à Dammam. Il devient le premier pilote de l'histoire à enchaîner autant de succès sur la course.

Avec son copilote Fabian Lurquin et leur Prodrive Hunter, Loeb a imposé un rythme effréné et dominé de bout en bout cette étape de 675 km, dont 154 de spéciale, entre Shaybah et Al-Hofuf dans l'est de l'Arabie saoudite sur le golfe.

Après sept victoires d'étape depuis le début du rallye Dakar le 31 décembre, le duo Loeb/Lurquin a empoché 35 points pour le championnat du monde de rallye-raid dont le Dakar est désormais la première manche. C'est la première fois depuis Carlos Sainz en 2011, qu'un pilote remporte sept victoires sur une même édition.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) a lui continué de gérer, ne concédant sur Loeb que 5 min et 38 sec, un temps dérisoire au regard des 1 heure et 21 min d'avance au classement général sur Loeb.

Le Suédois Mattias Ekstrom et son Audi hybride signe le 3e temps, avec 6 min et 31 sec de retard sur Loeb.

Au classement général, le jeune Brésilien Lucas Moraes s'accroche au podium, troisième à moins d'un quart d'heure de Loeb, devançant de plus d'une heure le 4e, Giniel De Villiers (AFS/TOYOTA).

Un Kevin Benavides altruiste s'adjuge la 13ème étape en moto

Ce samedi, c'est l'Argentin Kevin Benavides (KTM) qui s'est finalement adjugé l'avant-dernière étape se propulsant à 12 secondes du leader provisoire Toby Price.

Benavides, vainqueur du Dakar en 2021, s'est arrêté pour porter assistance à Matthias Walkner en début de spécial, a de ce fait récupéré 23 minutes, et volé ainsi la victoire pour 27 secondes au Sud-africain Michael Docherty dont c'est le premier Dakar.

Luciano Benavides (Husqvarna), 27 ans, arrive troisième à 57 secondes de son frère Kevin, alors que le Français Adrien Van Beveren (Honda) s'adjuge la quatrième place (2 min et 05 sec) et Romain Dumontier, autre amateur, la 6e (à 2 min et 32 sec de Benavides).

L'Australien Toby Price (KTM) accuse pour sa part 2 min et 28 sec de retard sur le pilote de Salta et conserve in extremis la tête du général, avec seulement 12 sec d'avance sur Benavides. L'Américain Skyler Howes (Husqvarna) reste en embuscade, 3e à 1 min et 31 sec de l'Argentin.

Un pilote manquait par ailleurs au départ de cette avant-dernière étape: le fougueux Californien Mason Klein (KTM), remarqué au début de ce rallye-raid, mais qui a chuté plusieurs fois, a finalement abandonné pour des raisons médicales, selon ASO.