EN DIRECT - F1 (GP d'Autriche): suivez la qualification sprint et la course sprint en live

Au lendemain de la qualification classique pour déterminer la grille de départ de la course prévue dimanche, le GP d'Autriche se poursuit ce samedi avec la qualif' sprint (12h00) et la course sprint (16h30).

Problème technique pour Russell C'est fini pour George Russell, Mercedes annonce un problème hydraulique sur sa monoplace. Il ne fera pas de temps dans cette SQ2. Il s'élancera de la 15e place à 16h30.



Hamilton éliminé dès la Q1 de la qualif sprint Les cinq pilotes éliminés en Q1: 16. Zhou 17. Piastri 18. Hamilton 19. Bottas 20. Sargeant



Il pleut à Spielberg Le ciel autrichien est pluvieux. Ce qui pousse la direction de course à allouer un train de pneus intérmédiaires supplémentaire à chaque pilote avant le départ de la course sprint.



Bienvenue dans cette journée "sprint" Bonjour à tous, bienvenue dans ce live RMC Sport pour suivre en direct cette journée "sprint" au GP d'Autriche de Formule 1, 10e manche de la saison. Max Verstappen a remporté vendredi la qualification classique, ce qui lui octroie la pole position sur la grille de départ de dimanche (15h00). Aujourd'hui, la qualification sprint à 12h00 doit déterminer la grille pour la course sprint de 16h30. Le format de cette séance de qualif' est le suivant: 12 minutes pour la SQ1, 10 minutes pour la SQ2, 8 minutes pour la SQ3. Comme d'habitude, les cinq derniers pilotes sont éliminés à chaque fois. Par temps sec, les pneus mediums sont obligatoires en SQ1 et SQ2, les tendres en SQ3.