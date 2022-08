F1: Alpine et McLaren bientôt fixés sur le cas Piastri

Le bureau de reconnaissance des contrats (CRB) va examiner les documents signés par Piastri avec Alpine et McLaren, qui se disputent le pilote australien de 21 ans, à partir de ce lundi.

C’est le feuilleton de l’été en F1, et son épilogue est proche. Dans la foulée du départ surprise de l’Espagnol Fernando Alonso chez Aston Martin, Alpine avait annoncé que le jeune australien Oscar Piastri (21 ans), pilote de réserve de l’écurie française, serait son remplaçant. Ce dernier s'était toutefois empressé de démentir la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Et pour cause, le champion de Formule 2 a signé un contrat chez McLaren, qui attend la résolution de l’affaire pour l’officialiser. Charge désormais au bureau de reconnaissance des contrats de trancher cette affaire, en désignant l’écurie à laquelle appartient le pilote. Alpine et McLaren estiment toutes deux avoir un contrat valide avec Oscar Piastri.

Une issue dans les trois jours

"Je suis très confiant, j'ai vu les deux argumentations et nous sommes confiants qu'Oscar a signé avec nous en novembre. Il y a certaines choses qui doivent être dans le contrat et je suis sûr qu'elles y sont", a déclaré Otmar Szafnauer d'Alpine lors d'une conférence de presse en marge du Grand Prix de Belgique. Piastri aurait un contrat en cours jusqu'en 2024, "avec une option à la fin de 2023". Reste à le prouver. Si le CRB estime que l’écurie Alpine est dans son bon droit, celle-ci pourrait négocier les termes financiers d’un accord avec McLaren.

Si c’est l’écurie anglaise qui l’emporte, elle sera libre d’officialiser l’arrivée du jeune pilote australien de 21 ans en remplacement de Daniel Ricciardo. Quatre avocats spécialistes du droit international du sport seront réunis lundi à Genève (Suisse) pour entendre les deux parties, a expliqué une source proche du dossier à l'AFP. Le CRB, structure d'arbitrage, indépendante de la FIA, doit ensuite informer les parties prenantes dans les trois jours sur sa décision. Aucun appel ne sera possible.