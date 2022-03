F1: Russell prévient, Mercedes va être dans le dur pendant plusieurs courses

Comme à Bahreïn, Mercedes a eu des difficultés à occuper les premières places au classement du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Dans des propos retranscrits par The Guardian, George Russell a insisté une nouvelle fois sur les problèmes mécaniques de la voiture. Malgré cela, le pilote refuse de s’avouer vaincu.

Depuis la reprise de la saison de Formule 1, deux écuries sortent principalement du lot: Ferrari et Red Bull. Considérée comme une des équipes favorites, Mercedes peine à vraiment lancer sa saison. Lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, les pilotes George Russell et Lewis Hamilton ont respectivement fini à la cinquième et dixième place.

Avant la reprise à Bahreïn, Hamilton avait prévenu qu’il faudra du temps à Mercedes pour être compétitif: "Pour le moment, je ne pense pas que nous allons nous battre pour la victoire." Si Russell partage cette impression, ce dernier a tout de même alerté sur le risque de ne plus pouvoir batailler pour un nouveau sacre: "Nous ne sommes définitivement pas hors du coup, mais si nous ne parvenons pas à trouver des améliorations, il n’y a aucune chance que nous nous battions pour ce championnat", a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par The Guardian.

Des mots forts de la part du Britannique, alors que la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton était censée être au cœur de cette saison de Formule 1.

"Nous n’abandonnons pas"

Même si Mercedes prend du retard au classement, Russell ne s’avoue pas pour autant vaincu. Désireux de se montrer optimiste, le pilote explique que lui et Hamilton ont encore de la marge pour refaire leur retard: "Nous n’abandonnons pas. Même si nous continuons comme ça pendant les cinq, six, sept ou huit prochaines courses nous serons toujours à portée de main et il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas renverser la situation."

Vu les propos tenus par Russsell, il semble peu probable que Mercedes puisse casser la dynamique de Ferrari et Red Bull lors du Grand Prix d’Australie, prévu pour le 10 avril.