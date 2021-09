F1: c'est déjà la folie Verstappen aux Pays-Bas

La Formule 1 est de retour aux Pays-Bas, ce week-end à l’occasion du treizième Grand Prix de la saison. Max Verstappen, qui est en course pour remporter son premier titre de champion du monde, fera tout pour s’imposer sur ses terres, devant ses nombreux suppporters.

Trente-cinq ans après, la Formule 1 est de retour aux Pays-Bas, sur le circuit de Zandvoort. Le public, déjà présent en nombre ce vendredi, est bien sûr acquis à la cause de Max Verstappen, deuxième au championnat du monde à trois petits points du leader Lewis Hamilton. Pour les essais libres, ce vendredi, les tribunes sont déjà pleines et de couleur orange afin de soutenir le pilote Red Bull, qui dispute sa première course dans son pays natal.

Dimanche, lors du départ, ils seront 70.000 à pousser Max Verstappen vers la victoire. Celui qui a déjà remporté six Grand Prix cette saison a hâte que la course commence. "J’ai vraiment hâte d’y être et ce serait vraiment fantastique de gagner à domicile avec autant de fans dans les tribunes", a confié le Néerlandais avant le début des essais libres.

Des équipements uniques pour une course spéciale

Pour l’occasion, le pilote Red Bull porte un casque et des chaussures spécialement conçus pour l’évènement. Son casque est aux couleurs des Pays-Bas, avec à l’arrière ses initiales MV. Dans une vidéo de présentation, Max Verstappen explique que ce Grand Prix a une saveur différente, d’où ces équipements uniques.



"Un Grand Prix à domicile nécessite une conception spéciale 'Drapeau des Pays-Bas'. J'espère que vous l'aimerez autant que moi", explique le pilote sur ses réseaux sociaux. Son équipementier lui a également réalisé des chaussures spéciales, majoritairement blanches. On retrouve les couleurs des Pays-Bas sur les côtés.



Quel accueil pour Hamilton ?

Lewis Hamilton, leader du championnat du monde, est encore le principal adversaire du Néerlandais cette saison. Depuis leur accrochage dans les premiers tours à Silverstone, les relations entre les deux hommes se sont dégradées. Si un accueil hostile est craint pour le Britannique, Jan Lammers, directeur du GP des Pays-Bas, demande au public de respecter le septuple champion du monde.



"C’est un événement pour les spectateurs. C'est leur événement. Mais essayez de faire en sorte que vous puissiez vous en souvenir plus tard avec fierté. Nous parlons souvent de respect. Mais il faut d'abord faire preuve de respect avant de l'obtenir", explique-t-il en marge du Grand Prix.



De son côté, Lewis Hamilton, qui a récemment prolongé son contrat avec Mercedes, fait abstraction du contexte et se concentre uniquement sur son pilotage: "C'est le sport. Ce que je fais, c'est juste essayer de transformer ça en énergie positive, de mettre ça dans mon pilotage".



A l’issue du Grand Prix, qui a lieu dimanche à 15h, on connaitra le successeur de Niki Lauda, dernier vainqueur aux Pays-Bas au volant d’une McLaren.