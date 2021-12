F1: "C’est insensé", Verstappen extatique après son titre de champion du monde

Sacré champion du monde de Formule 1 au bout du suspense à Abu Dhabi, ce dimanche, Max Verstappen n’a pas caché sa joie à l’arrivée et a encensé son équipe de toujours, Red Bull.

La conclusion folle d’une saison folle. Dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi, Max Verstappen a réussi à chiper la première position à Lewis Hamilton, s’octroyant ainsi son premier titre de champion du monde, ce dimanche. Comme tous ses fans, le Néerlandais a alors pu laisser éclater son immense joie, à la hauteur de son exploit, une fois sa monoplace garée.

"C'est insensé, c'est incroyable, rayonnait-t-il au micro de Canal+. Enfant je voulais être pilote de F1, gagner des courses et avoir l'objectif d'être champion du monde. J'ai partagé cela avec mon père. Tout cela est remonté pendant la saison. Merci à ma famille, à mes proches. Merci à tous mes fans ici à Yas Marina et partout dans le monde. [...] Lewis Hamilton est un pilote incroyable, il nous a rendu la vie très difficile. Nos équipes se sont bien battues. Je suis sûr que l'on remettra ça l'an prochain."

"Je veux passer ma vie" avec Red Bull

Ces quelques mots prononcés, il a ensuite filé vers le podium pour soulever le trophée qui lui revenait et savourer le "Wilhelmus", aux côtés du battu du jour, Lewis Hamilton, et de Carlos Sainz. L’émotion retombée, il est ensuite repassé devant les micros du monde entier.

"C'est incroyable. Ce dernier tour est incroyable. C'est insensé, n’en revenait-il toujours pas. Merci à mon équipe et à Honda. J'ai adoré travailler avec tout le monde depuis 2016. J'ai eu un peu de chance pour moi. Merci à Sergio Perez. Mon équipe sait à quel point je les aime. Je veux passer toute ma vie avec elle. Notre objectif c'était de remporter le championnat et enfin on l'a fait."

"Maintenant, j'ai tout fait en F1"

"Je n’aurais pas pu imaginer une dernière course de la saison aussi folle, a-t-il complété un peu plus tard, retraçant le scénario de la course. J’ai fait un mauvais départ, on était trop lent, on n’arrivait pas à tenir le rythme. Quand je me suis arrêté la deuxième fois, je me suis dit qu’on allait tout donner jusqu’au bout. Avec la safety car, on avait des pneus plus frais, c’est comme ça qu’on a pu dépasser. […] Maintenant en F1, j’ai tout fait. Tout le reste, c’est du bonus."

Après avoir été prostré dans sa voiture pendant deux longues minutes après l’arrivée, Lewis Hamilton est lui aussi passé devant les journalistes pour une première réaction très fair-play. "Félicitations à Max et à son équipe. Ils ont fait un travail incroyable cette année, a souligné le Britannique. Je suis fier de mon équipe. Je suis chanceux d'être dans cette équipe. Je me suis bien senti ces derniers mois et je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde malgré la pandémie."