F1: ça sent mauvais pour Mick Schumacher, qui ne devrait pas avoir de volant en 2023

Mick Schumacher ne devrait pas rester au volant d'une Haas en 2023. Le pilote allemand de 23 ans devrait être remplacé par le vétéran Nicolas Hülkenberg au sein de l'écurie américaine. Le fils de la légende Michael Schumacher pourrait rester en F1 mais seulement comme pilote de réserve.

Propulsé sur le devant de la scène grâce à ses performances en Formule 3 ou en Formule 2 ainsiq que grâce à son illustre nom de famille, Mick Schumacher ne roulera pas - sauf retournement de situation - au volant du Haas en 2023.

L'écurie américaine de F1 et ne conservera pas le fils de Michael pour la prochaine saison du Championnat du monde. Selon les informations de Bild, Nicolas Hülkenberg le remplacera au côté du Danois Kevin Magnussen. A 35 ans, le vétéran n'a plus de contrat dans le paddock depuis la fin de son son contrat chez Renault en 2019. Profitant des tests positifs au Covid-19 de Sergio Perez et de Sebastian Vettel, il a couru trois courses en 2019 et deux en 2022.

Schumacher devenu trop cher pour Haas

Plutôt que de prolonger Mick Schumacher, Haas a donc préféré relancer l'expérimenté Nico Hülkenberg (181 dépats en F1). Parmi les raisons qui ont poussé à l'éviction du pilote de 23 ans, on trouve notamment les frais engendrés par ses accidents en course.

Toujours selon le quotidien allemand, l'actuel titulaire d'un baquet chez Haas a coûté près de trois millions d'euros à son écurie en raison des dommages causés sur ses monoplaces pendant la saison 2022.

Arrivé chez Haas en 2021, notamment grâce à l'appui de gros sponsors allemands, Mick Schumacher n'est plus aussi essentiel à la stratégie de la firme américaine depuis la signature avec un nouveau partenaire pour 2023: "Moneygram", une société américaine de technologie financière. L'écurie dirigée par Günther Steiner semble désormais capable de survivre sans le fils de Michael Schumacher.

Un rebond chez Mercedes?

Privé d'une place de titulaire en 2023, Mick Schumacher pourrait quand même rester en Formule 1. Si l'écurie Mercedes a déjà pourvu ses deux baquets avec Lewis Hamilton et le tout juste vainqueur du GP de Sao Paulo, George Russell, Mick Schumacher figure parmi les pistes pour y devenir pilote d'essai. Patron et copropriétaire de l'écurie, Toto Wolff a confirmé que la famille Schumacher restait indissociable des "flèches d'argent".

>> Le GP de Sao Paulo en direct

"Je ne cache pas le fait que la famille Schumacher appartient à Mercedes et que nous apprécions beaucoup Mick", a reconnu le dirigeant allemand en marge de l'avant-dernière course de la saison 2022 disputée à Interlagos.

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir pour l'an prochain, Mick Schumacher disputera son ultime course au volant d'une monoplace Haas F1 lors du GP d'Abu Dhabi, le 20 novembre, aux Emirats arabes unis.