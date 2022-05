F1: Wolff désormais convaincu que Mercedes peut décrocher le titre cette saison

Après la troisième place de George Russell au Grand Prix d’Espagne ce dimanche et la remontée de Lewis Hamilton, Toto Wolff, dirigeant de Mercedes, rêve de nouveau du titre mondial. Les récents progrès des Flèches d'Argent ont également ravi Lewis Hamilton.

Mercedes revient dans le jeu, mais à quel point? Pourtant en difficulté en début de saison, l’écurie allemande refait peu à peu son retard sur les Red Bull et les Ferrari. Le Grand Prix d’Espagne à Barcelone ce dimanche en est le parfait exemple. Placés à la 4e et 6e place sur la grille de départ, les Flèches d’Argent ont fait honneur à leur réputation avec le podium de George Russell (3e) et la remontée de Lewis Hamilton après son accrochage avec Kevin Magnussen (5e).

De quoi ravir et redonner espoir à Toto Wolff, patron de l’écurie octuple championne du monde des constructeurs. “Aujourd'hui, j'ai vu une monoplace qui m'a rappelé celles des saisons précédentes, où l'on est à plus de 30 secondes du peloton et on remonte jusqu'à frôler le podium. C'est très encourageant et cela montre que nous avons fait un nouveau pas en avant. Pouvons-nous jouer le titre mondial ? Eh bien, nous le parions ! Mais il nous faut juste une voiture capable de faire un doublé. Et nous avons des raisons de croire que c'est possible”, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Motorsport.

“Il reste un long chemin à parcourir afin d'être dans cette bataille à l'avant”

Après son accrochage en début de course, Hamilton s’est vite retrouvé en queue de peloton. Pointé à 64 secondes du trio Russell, Verstappen et Perez, le septuple champion du monde a refait une partie de son retard pour revenir à 40 secondes de Verstappen, vainqueur en Espagne, avant qu’un problème mécanique ne vienne perturber les plans du Britannique. En début de week-end, Hamilton partageait ses espoirs quant aux dernières évolutions de sa monoplace: “C'est positif, je suis très heureux des progrès. Je veux remercier tout le monde à l'usine. On n'est pas encore parmi les plus rapides encore mais ça avance.” Toto Wolff abonde en ce sens: “Nous avons vu un nouveau grand pas en avant ce week-end et avons probablement divisé par deux le déficit sur les avant-postes. Mais il reste un long chemin à parcourir afin d'être dans cette bataille à l'avant."

Russell étant à 36 points de Verstappen, actuel leader du championnat des pilotes, et Hamilton à 64 longueurs, Mercedes va devoir empiler les points pour revenir sur les pilotes Red Bull et Ferrari. Les Flèches d’Argent auront une nouvelle occasion de prouver leur compétitivité ce week-end lors du Grand Prix de Monaco. Si en 2021 c’est Verstappen qui était monté sur la plus haute marche du podium, c’est Lewis Hamilton qui avait signé le tour le plus rapide dans les rues de la Principauté.