La F1 va serrer la vis après un incident avec Neymar

Selon plusieurs médias spécialisés, les dirigeants de la Formule 1 vont serrer la vis sur les protocoles de sécurité après un incident avec des invités dont Neymar, star du PSG, lors du dernier Grand Prix d’Espagne.

La Formule 1 va serrer la vis autour des règles de sécurité dans les paddocks. Selon Autosport, les responsables sont en alerte après un incident impliquant plusieurs guests, dont Neymar, star du PSG, lors du Grand Prix d’Espagne. Le joueur brésilien et d’autres invités étaient encore positionnés au bord de l’herbe de la ligne droite principale du circuit pendant le tour de formation des monoplaces, le 4 juin dernier.

Neymar aux GP de Monaco et d'Espagne

Les célébrités, invités et membres des médias internationaux sont autorisés en nombre limité à rejoindre les officiels et le personnel de l'équipe sur la grille avant le départ des courses de F1. Neymar, dont la saison a pris fin en février en raison d’une nouvelle blessure à la cheville, a assisté à deux courses de Formule 1 ces dernières semaines. Il s’était rendu à Monaco le 28 mai, au lendemain du titre décroché par Paris à Strasbourg. Sa présence avait d’ailleurs créé la polémique puisqu’il ne s’était pas rendu en Alsace en raison de sa convalescence, avait expliqué son entraîneur Christophe Galtier, alors que tous les blessés avaient fait le déplacement.

La version de Galtier avait été mise à mal par la présence du Brésilien en Principauté le lendemain. L’ancien joueur du Barça avait répondu à l’invitation de son sponsor RedBull, dont la marque sponsorise l’écurie du double champion du monde en titre, Max Verstappen. Neymar s’est ensuite rendu à Barcelone le 4 juin pour le GP d’Espagne où il avait posé avec la superstar britannique, Lewis Hamilton, septuple champion du monde.

L’affaire de la présence de Neymar et d’autres invités aux abords de la piste en plein pour de formation intervient alors que le Conseil mondial du sport automobile de la FIA attend les conclusions d'un examen d'une invasion de piste à la fin du GP d'Australie en avril. Une journaliste brésilienne a donné plus de précision sur l’incident Neymar. "Il n'aurait pas dû être sur la piste lors du tour de présentation, rappelle-t-elle. Les invités doivent partir 10 minutes avant le tour de présentation. Nous, les télévisions, devons sortir 5 minutes plus tôt. Si Neymar était toujours là, ce n'est pas une question de procédure. Ils ne l'ont pas pris."

Selon Autosport, des restrictions sur l'accès à la piste et aux paddocks devraient être recommandées. "Nous devons tirer les enseignements de l'incident du Grand Prix d'Espagne, a récemment déclaré Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. La FIA a été assurée par Stefano Domenicali (patron de la F1, ndlr) que des mesures sont prises pour s'assurer qu'il n'y a pas de répétition de l'incident. C'est un problème non seulement en Formule 1 mais aussi en Formule E et en Championnat du Monde d'Endurance et dans d'autres catégories d'après mes expériences récentes avec trop de monde sur la grille lors de certains événements."