F1: Gasly troisième de la course sprint en Belgique, enfin une bonne nouvelle pour Alpine

Après un début de saison très difficile, Alpine retrouve enfin le sourire avec la troisième place de Pierre Gasly sur la course sprint. De quoi susciter une immense joie au sein de l'écurie française.

Alpine voit peut-être enfin le bout du tunnel. Au terme d'une première partie de saison assez compliquée, l'écurie française peut se féliciter d'un excellent résultat qui lui redonnera le sourire. À la veille du GP de Belgique, Pierre Gasly prend la troisième place de la course sprint à Spa, derrière Max Verstappen (Red Bull) et Oscar Piastri (McLaren).

Déjà deux fois plus de points pris en Belgique que sur les trois derniers GP réunis

Parti 6e, Gasly a notamment résisté au retour de Lewis Hamilton, de toute façon pénalisé en fin de course pour une manoeuvre dangereuse sur Sergio Pérez, pour marquer 6 points de plus. En onze tours, il aura marqué permis à Alpine de marquer deux fois plus de points que lors des trois derniers Grands Prix réunis, quelques jours après un double abandon en Hongrie. Ce qui méritait bien une célébration collective sans retenue.

"Finir dans le top 3, ça fait beaucoup de bien, savoure le pilote à l'arrivée. Les conditions étaient très difficles mais je suis extrêmement heureux. On s'est arrêté au bon moment. On a pu tenir Lewis jusqu'à la fin. (...) Ça n'a pas été le début de saison le plus simple. J'ai tout donné, je le voyais se rapprocher, je me concentrais sur mon pilotage. Je commançais à avoir du graining mais ça a payé. Je super heureux pour l'équipe et j'ai hâte d'etre à l'attaque demain".

Beaucoup de mouvements en interne ces derniers jours

Tout cela alors que l'écurie française, 5e au classement contructeur la saison passée, est actuellement pointée à la 6e place et semble décrochée du top 5. Elle sort de plusieurs jours remuants en interne, avec une succession de changements dans la direction, Philippe Krief prenant notamment la place de Laurent Rossi au poste de directeur général.

"On peut vraiment féliciter Pierre et aussi Esteban parce que les conditions du départ étaient très compliquées, se réjouit Bruno Famin, qui sera directeur d'équipe par intérim à partir du GP des Pays-Bas (25-27/08), au micro de Canal+. Ils ont fait un boulot incroyable, ils ont tiré le meilleur de la voiture, c'est fabuleux. C'est un très bon signal donné par toute l'équipe, les mécaniciens, le stratège, les pilotes, tout le monde. L'idée est de construire là dessus, s'améliorer, tirer de chaque expérience des leçons de manière à progresser."

Ocon: "cela faisait un moment qu'on n'avait pas fait un coup d'éclat"

"On se rappelera de la course de Pierre, insiste Ocon, 9e de la course, pour la chaîne cryptée. Cela faisait un moment qu'on n'avait pas fait un coup d'éclat. (...) C'est bien de marquer des points pour l'équipe". Il s'élancera 14e du Grand Prix ce dimanche (15h), deux rangs derrière son coéquipier. Les deux Alpine devront donc encore gagner des positions pour espérer marquer de nouveaux points. Il sera ensuite temps de profiter d'une trêve réparatrice avant d'entamer la deuxième moitié de saison.