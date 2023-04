F1 (GP d'Australie): "C'est juste un désastre", le cauchemar de Leclerc en ce début de saison

Après un accrochage avec Lance Stroll (Aston Martin) dès le premier virage, Charles Leclerc a été contraint d'abandonner lors du Grand Prix d'Australie. C'est son deuxième abandon sur les trois premiers GP cette saison.

Décidément, Charles Leclerc n'y arrive pas en ce début de saison. Malgré l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari pour remplacer Mattia Binotto, Charles Leclerc a dû abandonner lors du GP d'Australie. Parti en 7e position sur la grille, le Monégasque a subi un accrochage avec Lance Stroll (Aston Martin) qui l'a envoyé dans les graviers.

>> F1: GP d'Australie EN DIRECT

Déjà contraint à l'abandon sur le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn pour défaillance du boitier électronique, c'est cette fois-ci un accrochage qui a écourté la course de Charles Leclerc. Le Monégasque semble coupable cette fois-ci. Le pilote de Ferrari a fermé la porte à Lance Stroll avant le premier virage. Une responsabilité que Charles Leclerc a reconnu au micro de Canal+ après avoir revu les images : "Au premier virage j'ai essayé de faire attention avec Lance Stroll car je savais qu'il allait sans doute essayer d'ouvrir en sortie, ce que j'aurais aussi fait à sa place. Je suis resté là où j'étais. Au virage 3, j'ai vu que Lance était bloqué par Fernando Alonso, du coup il a freiné un peu tôt. J'ai vu de l'espace sur la gauche, j'y suis allé. Mais malheureusement, sur la finde frein, Lance s'est retrouvé entre Fernando, qui a dû ralentir à cause des voitures devant lui, et moi, et il n'a pas pu tourner comme je l'imaginais. Et malheureusement on a eu un contact."

Avec ce deuxième abandon en trois GP, Charles Leclerc ne compte que 6 petits points au classement des pilotes. Un bilan très en-dessous des exigeances du Monégasque et de la Scuderia : "Le résultat c'est 0 point, ça fait mal. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent. On a eu un début de saison, c'est juste un désastre. Entre le problème mécanique à Bahreïn alors que j'étais 3e, la pénalité à Djeddah et un abandon ici. Ce n'est vraiment pas le début de saison que j'espérais."

Charles Leclerc devra être patient avant de retrouver de la confiance et des points. Le prochain GP sera le 30 avril prochain à Baku en Azerbaïdjan. Un GP où Charles Leclerc avait également été contraint à l'abandon l'an dernier suite à un problème de moteur.