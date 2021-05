F1: Grosjean va piloter la Mercedes de Lewis Hamilton le temps d'un test

Romain Grosjean va effectuer son retour dans un baquet de Formule 1 à l'occasion du prochain Grand Prix de France, le 27 juin prochain. Le Français pilotera en préambule de la course la Mercedes W10 de Lewis Hamilton, avec laquelle le Britannique a été champion du monde en 2019, lors d'une démonstration.

En novembre dernier, Romain Grosjean quittait le monde de la Formule 1 après un horrible accident lors du Grand Prix de Bahrein. Sept mois plus tard, le pilote français qui ne figure plus dans les paddocks pour cette saison 2021, va retrouver place au volant d'une monoplace et pas n'importe laquelle: celle de Lewis Hamilton et sa Mercedes.

A l'occasion du Grand Prix de France qui aura lieu le 27 juin prochain sur le circuit Paul Ricard, Romain Grosjean effectuera des "tours de démonstration" en préambule de la course. Puis le 29 juin, le pilote français réalisera des tests privés sur le même circuit.

"Je suis si impatient à l'idée de remonter dans une voiture de F1 ! Ce sera une opportunité spéciale pour moi, conduire une Mercedes championne du monde sera une expérience unique", a déclaré Grosjean cité dans un communiqué de Mercedes. "Je suis très reconnaissant envers Mercedes et Toto (Wolff)", le directeur de l'écurie qui lui avait promis ce test, a continué Grosjean.

La promesse de Toto Wolff

Il sera au volant de la monoplace Mercedes de 2019, championne du monde comme tous les modèles de l'écurie du constructeur allemand depuis 2014. "La première fois que j'ai entendu parler de la possibilité de piloter une Mercedes, c'était sur mon lit d'hôpital à Bahreïn, lorsque Toto a parlé aux médias et a lancé l'invitation. Lire cette nouvelle m'a énormément remonté le moral !", a expliqué Grosjean.

Le 29 novembre dernier, lors du Grand Prix de Bahrein, Romain Grosjean avait réussi à s'extraire de sa monoplace en flammes et coupée en deux après avoir percuté les barrières de sécurité à plus de 190 km/h. Il n'avait souffert que de brûlures aux mains, d'une entorse à la cheville gauche et de contusions.



"Nous ne voulions pas que son accident soit son dernier moment dans une voiture de F1", a expliqué Toto Wolff. "Nous voulions nous assurer que ses derniers souvenirs (en F1) seraient au volant d'une voiture championne du monde. Je suis impatient de le revoir en France et de l'accueillir dans l'équipe pour le week-end, même s'il a intérêt à faire attention à ma W10" de 2019, a pour sa part plaisanté le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton.



En dix saisons en Formule 1, dont les cinq dernières avec l'écurie américaine Haas, Grosjean n'a pas gagné de Grand Prix. Il découvre en 2021 le championnat américain d'Indycar.