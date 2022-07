F1: "J'ai lâché le volant et j'ai préparé mon corps", Zhou raconte son crash terrifiant à Silverstone

De retour en piste ce week-end au GP d’Autriche, Guanyu Zhou (Alfa Romeo) s’est confié ce jeudi en conférence de presse sur ce qu’il a ressenti au moment de sa sortie de piste à Silverstone le week-end dernier. Des propos terrifiants racontés avec un calme impresionnant.

Ce sont quelques secondes qui, au moment de leur diffusion à la télévision, ont choqué le monde entier. Seulement quatre jours après son crash terrifiant survenu au GP de Grande-Bretagne, Zhou Guanyu les a racontées devant la presse, ce jeudi, au moment où il s’apprêtait à remonter dans sa monoplace pour prendre part au GP d’Autriche ce week-end. Avec un calme olympien et un détachement qui confirme une nouvelle fois que les pilotes de Formule 1 sont faits d’un autre bois.

A Silverstone, le Chinois est parti en tonneau quelques secondes après le départ. Dès l'extinction des feux, la voiture de George Russell a percuté de plein fouet celle de Zhou. L'Alfa Romeo du Chinois s'est immédiatement retournée, a glissé pendant des dizaines et des dizaines de mètres... avant de décoller dans le bac à gravier, de passer par-dessus le mur de protection en pneumatiques, pour aller s'écraser à vive allure contre le grillage.

Zhou: "Je sentais un liquide froid couler le long de ma jambe"

"Lorsque la voiture est partie à l'envers et que j'ai senti que nous touchions le sable, j'ai anticipé ce qui allait être un gros choc, a détaillé Zhou en conférence de presse ce jeudi en Autriche, dans des propos notamment rapportés par L’Équipe. J'ai lâché le volant et j'ai préparé mon corps, notamment mes mains pour qu'elles ne cognent pas partout en serrant les poings."

"Je sentais un liquide froid couler le long de ma jambe, a-t-il poursuivi. Sans savoir si cela venait de moi ou de la voiture. J'ai tout de suite coupé le moteur parce que si le feu prenait, je savais que ce serait dur d'en sortir." Le Chinois a finalement pu être extrait, non sans difficulté, grâce à l’aide des commissaires. Cinq jours plus tard, il va à nouveau prendre place dans le baquet de son Alfa Romeo sur le Red Bull Ring de Spielberg. Là où, comme un clin d’œil, il a effectué sers grands débuts en Formule 1 il y a un an.