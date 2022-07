F1: Zhou apte pour le GP d’Autriche après son terrible crash à Silverstone

Le pilote chinois d’Alfa Roméo, Guanyu Zhou, pourra tenir son rang ce dimanche à l’occasion du Grand Prix d’Autriche à Spielberg. Lors du GP de Grande-Bretagne, Zhou avait été victime d’un terrible accident dès le départ et avait dû être pris en charge par l’équipe médicale.

Guanyu Zhou s’est remis dans le bon sens. Victime d’un impressionnant accident au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, Zhou sera apte pour le GP d’Autriche qui se déroulera ce dimanche sur le circuit Spielberg. Le pilote chinois a indiqué sur son compte Instagram que tous les tests médicaux ont été faits et que tout va bien.” Le pensionnaire d’Alfa Romeo conclut en remerciant tous les gens l’ayant soutenu durant cette période, c’est-à-dire le monde entier.”

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche dernier, Guanyu Zhou a été pris en étau par George Russell et Pierre Gasly. Sa monoplace s’est instantanément retournée avant de poursuivre sa course dans les graviers britanniques et d’être stoppée par le grillage protégeant le public. Bloqué de longues minutes dans sa voiture, Zhou finit par s’extirper de l'engin avec l’aide des commissaires. Après un passage par la case médecin, Zhou a rassuré les siens par un message posté sur Twitter: "Je suis OK, tout va bien. Le halo m'a sauvé aujourd'hui. Merci à tous pour vos gentils messages"

Si Guanyu Zhou peut s’aligner sur la grille de Spielberg ce dimanche, c’est en grande partie grâce au halo, ce que ne manque pas de souligner le pilote dans son message. Innovation adoptée en 2018, le halo a été décrié dans un premier temps avant d’être unanimement salué par les pilotes compte tenu de son efficacité, à défaut de son esthétisme. En 2018, Charles Leclerc est l’un des premiers à en bénéficier lorsque Fernando Alonso passe au-dessus de son casque sur le GP de Belgique. Cas le plus connu, Romain Grosjean a eu la vie sauve sur la manche de Bahreïn en 2020 grâce au halo, dont l’idée a germé dans l’esprit de la FIA après l’accident de Felipe Massa en Hongrie en 2009 et celui de Jules Bianchi en 2014 sur Suzuka. La veille de l’accident de Zhou, Roy Nissany, pilote de Formule 2, a lui aussi expérimenté l’efficacité de l’innovation quand la monoplace de Denis Hauger est venu percuter son halo.