GP d'Autriche: victoire de Leclerc et de Ferrari sur les terres de Red Bull

Parti en deuxième position derrière Verstappen, Charles Leclerc s'est imposé en patron sur les terres de Red Bull ce dimanche, malgré quelques frayeurs en fin de course.

Charles Leclerc peut souffler. Après cinq courses sans podium, le pilote Ferrari a remporté le Grand Prix d'Autriche de F1 dimanche devant Max Verstappen (Red Bull) à l'issue d'une course indécise jusqu'au bout. Leclerc, victime d'ennuis d'accélérateur, a terminé avec moins de trois secondes d'avance sur le Néerlandais, qui garde la tête du championnat du monde après onze manches disputées. Le podium est complété par Lewis Hamilton (Mercedes) à la suite de l'abandon de l'autre Ferrari piloté par Carlos Sainz, dont le moteur a pris feu alors qu'il tentait d'arracher la 2e place à Verstappen à une dizaine de tours de l'arrivée.

>> Revivez le GP d'Autriche

La Ferrari plus rapide

Parti deuxième derrière le champion du monde, Charles Leclerc a démontré par trois fois que sa monoplace était plus rapide que celle du Néerlandais pour aller chercher sa 5e victoire en Formule 1, la troisième cette saison. "C'était une très bonne course, le rythme était là. On a eu un problème avec l'accélérateur mais j'ai pu géré ça jusqu'à la fin. De manière étrange, c'est arrivé au même moment (que l'incident de Sainz). J'avais vraiment besoin de cette course, et on a montré qu'on avait du rythme", a confié le Monégasque à la fin de la course.

Avec 25 points de plus dans la besace, le pilote Ferrari se replace au classement des pilotes et passe devant Sergio Perez (170 pts) à la deuxième place. Max Verstappen garde la tête avec 208 points. Les pilotes ont désormais rendez-vous sur le circuit Paul Ricard lors du GP de France, le 24 juillet.