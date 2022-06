F1: un triple champion du monde conseille à Hamilton de prendre sa retraite "maintenant"

L’ancien triple champion de Formule 1 Jackie Stewart a conseillé à Lewis Hamilton (37 ans) de prendre sa retraite pour protéger son héritage. L’ancien pilote écossais aurait aimé voir le septuple champion du monde se retirer au sommet de son art.

98. C’est le nombre de points qui séparent Lewis Hamilton, sixième du classement des pilotes, de Max Verstappen, actuel leader. Mis en difficulté par les Red Bull et les Ferrari, Hamilton se retrouve également dans l’ombre de son jeune coéquipier chez Mercedes: George Russell. Cet exercice 2022 compliqué n’a pas échappé à l’oeil de Jackie Stewart, figure emblématique de la Formule 1 et triple champion du monde (1969, 1971 et 1973).

Au micro du podcast Convex Conversation, “L'Ecossais volant” estime que le temps était venu pour Lewis Hamilton de se retirer. "Il a la musique, il a la culture, il aime les vêtements et le commerce de vêtements lui conviendrait parfaitement. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de succès parce qu'il gagne énormément d'argent - ​​à juste titre parce qu'il a été le meilleur de son temps. Mais il est néanmoins plus sage d'arrêter que de subir toute la douleur de ne pas pouvoir faire ce que vous faisiez avant. Il a bien porté le sport. J'aimerais le voir arrêter maintenant.”

Jackie Stewart reconnaît modestement que "Lewis fait partie de ce groupe des Ayrton Senna et des Alain Prost ou même des Jackie Stewart peut-être" mais trouve "dommage" que l’Anglais n’ait pas pris sa retraite au sommet et "ne pense pas que cela va se produire maintenant".

Partir au sommet de son art, Jackie Stewart sait ce que c’est. Champion du monde dès sa cinquième année en Formule 1 en 1969, il se retire en 1973 sur un troisième et dernier titre. Sa décision de prendre sa retraite a été en partie motivée par le décès de son coéquipier et ami François Cevert sur le Grand Prix des Etats-Unis, en octobre 1973.

Entre 2008 et 2020, Lewis Hamilton a amassé sept titres de champion du monde des pilotes, égalant le record de Michael Schumacher. Le pilote anglais s’est fait au fil des années et des titres une place de choix dans le panthéon des pilotes d’exception. Une stature qu'il tentera de justifier à nouveau lors du GP de Grande-Bretagne le 3 juillet prochain, où il sera à domicile.