F1: la tenue du Grand Prix à Bahreïn critiquée

Ce dimanche, la Formule 1 fait son grand retour avec le Grand Prix de Bahreïn. Une course contestée par l’Institut bahreïni pour les droits et la démocratie. Le directeur de l’instance a envoyé une lettre au directeur général de la F1, afin de relever les manquements aux droits de l’homme au sein du pays.

En guise d'apéritif, les fans de Formule 1 ont eu droit à la saison 4 de la série Netflix "Drive to Survive", sortie vendredi dernier. Ce dimanche, ces derniers auront droit au plat de résistance avec le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Un lieu faisant débat, notamment auprès de l’Institut bahreïni pour les droits et la démocratie (BIRD).

Dans une lettre adressée au directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali et reprise par la BBC, le directeur de Bird Sayef Ahmed Alwadaeil dénonce la signature d'un nouveau contrat allant jusqu'en 2026 avec Bahreïn, tout en négligeant les manquements aux droits humains dans ce même pays: "Le contrat contredit directement votre affirmation de l’année dernière selon laquelle la F1 prend la violence, les abus des droits de l’homme et la répression très au sérieux."

De son côté, le porte-parole de la Formule 1 explique prendre en compte cet aspect, et indique que ce sport vise avant tout à lancer un message d’unité: "Nous prenons nos responsabilités en matière de droits très au sérieux (…) Les sports comme la F1 sont dans une position unique pour traverser les frontières et les cultures afin de rassembler les pays et les communautés."

La lettre d’un prisonnier pour Hamilton

En raison de la guerre entre les Ukrainiens et les Russes, le Grand Prix de Sotchi en Russie prévu pour le 25 septembre a été annulé. Une prise de position saluée par le directeur de Bird, même si ce dernier relève un "deux poids, deux mesures", en mentionnant le silence des instances sur la situation dans les pays du Moyen-Orient. Rappelons que le 27 mars et 20 novembre, les pilotes se déplaceront en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis. Des pays où la question des droits de l’homme suscite beaucoup de polémiques.

Si la F1 a eu droit à des critiques, un pilote a été couvert d’éloges. Dans des propos repris par The Guardian, Ali Alhajee, condamnée à dix ans de prison au Bahreïn a remercié Lewis Hamilton pour ses prises de position. Il explique aussi à quel point le Britannique a contribué à redorer l’image de ce sport, au sein de la prison: "Votre préoccupation sincère pour ces cas a changé la façon dont les prisonniers pensent ce sport. Pour nous, vous êtes notre champion, non seulement le meilleur conducteur, mais aussi un être humain qui se soucie de la souffrance des autres."

Ces propos mentionnés par celui qui a été condamné pour avoir mené des manifestations pacifiques, font suite à l’entrevue du sportif en mars 2021 avec des responsables du royaume de Bahreïn, afin d’aborder cette question. Bird a également lancé un appel aux autres pilotes comme Max Verstappen et Sebastian Vettel, en leur demandant de "prendre position contre la guerre partout dans le monde."