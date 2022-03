F1: Hamilton pessimiste sur ses chances de victoire pour le premier GP de la saison

Alors que les derniers essais de présaison se terminent en Formule 1, Lewis Hamilton estime que Mercedes n'est pas en bonne position pour s'imposer lors du Grand Prix de Bahreïn, dimanche prochain.

Lewis Hamilton n'est pas satisfait. Mais c'est peut-être du bluff. 17e de la dernière journée des essais de présaison de F1 à Bahreïn, à 4,497 secondes de Max Verstappen, le Britannique estime que Mercedes n'est pas en position de se battre pour la victoire lors du premier Grand Prix de la saison, qui aura lieu sur ce même circuit de Sakhir dimanche prochain.

"Pour le moment, je ne pense pas que nous nous battrons pour la victoire. Mais il y a un potentiel dans notre voiture pour nous y amener, a assuré Lewis Hamilton. Nous devons juste être capables de l'extraire et de résoudre certains problèmes, et c'est ce sur quoi nous travaillons", a confié le septuple champion du monde de Formule 1 en conférence de presse.

Hamilton confiant pour la suite

Si la situation ressemble fortement au scénario de la saison passée, où Mercedes était en difficulté lors des essais avant de remporter trois des quatre premiers Grands Prix, Hamilton assure qu'il y a "beaucoup de différences" entre les deux situations. "Je crois que nous avons des défis beaucoup plus importants cette fois-ci, et on ne parle pas de changements qui se font en une semaine. Je pense que ça prendra un peu plus de temps. Mais d'après ce que l'on m'a dit, il y a une quantité considérable de rythme à trouver", a estimé le Britannique.

Chez Mercedes, dont la carrosserie a été la surprise de cette seconde session d'essais avec des pontons quasiment absents de ses flancs, l'heure n'est donc pas à la fête. Dépossédé du titre de champion du monde par Max Verstappen après une saison 2021 haletante, Lewis Hamilton partira à la conquête d'une huitième couronne en Formule 1 dès le week-end prochain sur le circuit de Bahreïn (départ du GP dimanche 20 mars à 16 heures).