F1: "Le titre, je le veux", Charles Leclerc assume son ambition avant le Grand Prix de Monaco

A l'approche du Grand Prix de Monaco, qui aura lieu ce week-end, Charles Leclerc a accordé un entretien à l'Equipe, où il assume clairement son ambition du titre. S'il souhaite forcément s'imposer à domicile, le pilote Ferrari voit plus loin.

Dimanche, Charles Leclerc va disputer son quatrième Grand Prix de Monaco en Formule 1, sans l'avoir encore gagné. Le pilote Ferrari est cette saison à la lutte pour le titre, même s'il a perdu la première place du championnat du monde des pilotes lors du Grand Prix d'Espagne, à l'issue d'un problème mécanique, alors qu'il menait la course.

"Le truc à retenir d'Imola, c'est de ne pas en faire trop"

Contraint à l'abandon, il a cédé sa place de leader au profit du tenant du titre Max Verstappen. "J'aurais préféré arriver en tête du championnat chez moi évidemment. Ça reste un détail à ce moment de la saison. Il reste combien de courses? Seize, je crois. Comme je vous le disais dimanche, ce que je retiens ce sont toutes ces améliorations que l'usine a apportées, a confié l'intéressé dans un entretien à l'Equipe. On était, avant l'Espagne, en retrait de Red Bull et je pense que tout ce qui a été montée sur la voiture fonctionne."

Poleman du Grand Prix de Monaco l'an passé, Charles Leclerc arrivera cette année avec un nouveau statut. Il devra néanmoins gérer la pression à domicile pour ne pas commettre une nouvelle erreur. Lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne, il avait perdu aussi des points en voulant doubler Sergio Perez, partant à la faute sur un vibreur et terminant finalement sixième sur la piste à Imola. "J'étais beaucoup plus rapide que les autres, et j'en ai fait un peu trop. Le truc à retenir, c'est de ne pas en faire trop. J'ai appris", a lancé le Monégasque, qui veut "ramener Ferrari au top".

S'il milite forcément pour garder le Grand Prix de Monaco au sein du calendrier, avec "une piste mythique" qu'il adore et qui "fait partie de l'histoire de la F1", Charles Leclerc veut avant tout, s'il devait choisir, "gagner le titre". "Le titre, je le veux", a assumé l'homme de 24 ans. Rendez-vous dimanche pour un nouveau duel face à Max Verstappen, qui mène de six points sur le Monégasque au championnat.