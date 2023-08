F1: Massa réclame une indemnisation pour le titre de 2008 perdu après le "crashgate"

Felipe Massa fait savoir via un courrier envoyé à la F1 et à la FIA qu’il mènera une action en justice au sujet du titre du titre de champion du monde qui lui a échappé en 2008 à la suite du "crashgate" de Singapour. L’ancien pilote brésilien réclame des dommages-intérêts, estimant aussi avoir été lésé de "dizaines de millions d’euros".

Felipe Massa persiste et signe. L’ancien pilote brésilien, privé d’un titre de champion du monde en 2008 après le "crashgate" du GP de Singapour, veut être indemnisé. Ses avocats ont envoyé le 15 août dernier un courrier de réclamation au directeur général de la F1 Stefano Domenicali et au président de la FIA Mohammed Ben Sulayem, apprend Reuters. Sans réponse d’ici 15 jours, ils s’autorisent à "engager une procédure judiciaire devant les tribunaux anglais sans autre préavis".

Le 28 septembre 2008, Nelson Piquet Jr. s’était volontairement crashé sur ordre de son directeur d’écurie Flavio Briatore, permettant à son coéquipier chez Renault Fernando Alonso de bénéficier de la sortie de la voiture de sécurité. Le leader de la course Felipe Massa avait alors dégringolé au volant de sa Ferrari, ne marquant finalement aucun point, quelques semaines avant de perdre le titre dans le dernier du GP du Brésil au profit du pilote espagnol.

Ecclestone: "Nous aurions dû annuler la course de Singapour dans ces conditions"

L’affaire avait éclaté en 2009 mais Bernie Ecclestone, ancien patron de la F1, affirmait dernièrement avoir pris connaissance du scandale "au cours de la saison 2008", tout comme l’ex-président de la FIA Max Mosley. "Nous avions décidé de ne rien faire sur le moment. Nous voulions protéger le sport et le sauver d'un énorme scandale, ajoutait-il dans son interview. À l'époque, la règle voulait qu'un classement au championnat du monde après la cérémonie de remise des prix de la FIA à la fin de l'année soit intouchable. Hamilton a donc reçu le trophée et tout s'est bien passé. Nous avons eu suffisamment d'informations à temps pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, nous aurions dû annuler la course de Singapour dans ces conditions. (...) Felipe Massa serait devenu champion du monde, et non Lewis Hamilton".

Une prise de parole qui avait fait réagit Massa, affirmant immédiatement "bien étudier la situation, regarder ce que les lois et les règles disent". Dans sa lettre de 8 pages, qui fait office de mise en demeure légale obligatoire avant une procédure judiciaire, il réclame donc des dommages-intérêts pour "complot".

Ecclestone noie le poisson

"En termes simples, M. Massa est le champion légitime des pilotes 2008, et la F1 et la FIA ont délibérément ignoré la faute qui l'a privé de ce titre, est-il notamment écrit dans le courrier. M. Massa n'est pas en mesure de quantifier pleinement ses pertes à ce stade mais il estime qu'elles devraient dépasser des dizaines de millions d'euros. Ce montant ne couvre pas les graves pertes morales et de réputation subies par M. Massa".

Un porte-parole de la FIA accuse réception auprès de Reuters, sans vouloir en dire plus: "La question est en cours d'examen et nous ne ferons aucun commentaire à ce stade." Interrogé par l’agence de presse, Ecclestone revient quant à lui sur ses récents propos. Déclarant ne pas avoir été approché par Massa, ni par ses avocats, l’homme de 92 ans nie les déclarations qui lui sont attribuées: "Je ne me souviens de rien de tout cela, pour être honnête. Je ne me souviens pas avoir donné l'interview, à coup sûr".