F1: Pérez pourrait être sanctionné financièrement par Red Bull pour ses mauvaises performances

Selon la presse néerlandaise, Sergio Pérez pourrait se voir priver d’une partie de son salaire en raison d’une trop grande différence de performances avec son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen.

La pression se fait sentir sur Sergio Pérez. Malgré sa deuxième place actuelle au classement des pilotes, le pilote mexicain souffre de la comparaison avec Max Verstappen chez Red Bull, intouchable leader du championnat du monde et vainqueur de son huitième Grand Prix de suite à Spa. Une différence de performances qui pourrait amener l'équipe à punir Pérez.

L'écart de 125 points est atteint entre les deux pilotes

En effet, selon les informations du Telegraaf via son journaliste Erik van Haren, proche du double champion du monde néerlandais, Red Bull aurait prévu une sanction financière si les deux pilotes étaient séparés d’au moins 125 points après le GP de Belgique, qui s’est tenu dimanche dernier. Et à mi-saison, Verstappen devance justement Pérez de 125 points, ce qui correspond à cinq victoires d’écart.

L’écurie se réserverait ainsi le droit d’ajuster le salaire du Mexicain ou bien les clauses financières de son contrat, sans en modifier sa durée, alors qu'il prend fin au terme de la saison 2024. Cette année, il compte deux victoires, en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan, ainsi que 5 podiums (3 fois 2e, 2 fois 3e). Son salaire est aujourd’hui estimé à environ 9 millions d’euros.

La menace Ricciardo, Horner ouvre la porte pour 2025

Tout cela alors que la venue de Daniel Ricciardo chez Alpha Tauri, en remplacement de Nick De Vries, est une menace en vue de la saison prochaine. En effet, l’écurie italienne fait partie du même groupe et l’Australien connaît déjà Red Bull, pour y avoir piloter entre 2014 et 2018, et il se murmure qu’il pourrait y faire son retour à la place de Pérez l’année prochaine même si Christian Horner, patron de l’équipe autrichienne, évoque plutôt la date de 2025.