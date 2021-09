Les mots déchirants du fils de Schumacher sur l'état de santé de son père

Très ému, Mick Schumacher a évoqué sa relation avec son père Michael dans le documentaire que Netflix propose au septuple champion du monde de Formule 1. Celui qui est désormais pilote regrette de ne plus pouvoir échanger avec lui depuis son accident en décembre 2013.

Plus de sept années se sont écoulées depuis le terrible accident de ski dont a été victime Michael Schumacher à Méribel, en décembre 2013. Depuis, peu d'informations filtrent sur l'état de santé de la légende de la Formule 1. Dans le documentaire que consacre Netflix au septuple champion du monde, ses proches se confient.

"Je donnerais tout pour qu'on puisse se parler"

Les mots de son fils Mick, désormais pilote de F1 au sein de l'écurie Haas, sont très émouvants. "Evidemment, depuis l'accident, tous ces moments que les autres enfants peuvent passer avec leurs parents... tout cela n'existe plus. Ou alors beaucoup moins. Je trouve ça un peu injuste, s'émeut le jeune homme de 22 ans. Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. J'y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien, je donnerais tout pour qu'on puisse se parler."

"La vie privée reste privée"

Sa femme Corinna Schumacher s'attache à préserver le secret autour de l'état de santé de son mari. "On essaie de préserver la cellule familiale que Michael aimait tant et qu'il aime toujours, insiste-t-elle. Et on continue de vivre nos vies. La vie privée reste privée, comme il aimait le dire. Il a toujours veillé sur nous, c'est désormais à nous de veiller sur lui."



Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et grand ami de Michael Schumacher, laisse entendre quel a pu être le déchirement du clan Schumi après l'accident de l'ancien pilote: "Le destin est imprévisible. Michael a eu souvent un bon destin. Maintenant, malheureusement, il a été victime du mauvais destin. Le 29 décembre 2013, cela a bouleversé la vie de Michael et de sa famille. C'est un changement de vie d'une minute à l'autre pour une famille. Un père qui a un énorme leadership, une grande personnalité... tout ça, d'une minute à l'autre, s'est écroulé."