F1: Norris frôle à son tour un piéton à l’entrée des stands

Une semaine après Esteban Ocon, passé proche d’un drame à Bakou, Lando Norris a également failli faucher un homme ce dimanche lors du Grand Prix de Miami, qui a traversé juste devant la McLaren à l’entrée des stands.

Un drame évité de justesse pour la deuxième fois en deux semaines. Ce dimanche, Lando Norris est passé tout proche de faucher un homme inattentif au moment d’entrer aux stands au terme du cinquième tour au lors du GP de Miami. Un incident qui est intervenu une semaine après la frayeur d’Esteban Ocon à Bakou.

"Nous sommes au courant de l'incident et nous l'examinons avec les organisateurs locaux", réagit la FIA

Alors que des photographes s’étaient positionnés au bord de la piste, depuis les stands, pour immortaliser la victoire de Sergio Perez, ils n’ont pas vu arriver la monoplace du Français, qui s’apprêtait à effectuer un dernier arrêt.

"La course n’est pas finie encore, je ne sais pas ce qui a pris à tout le monde de mettre les barrières alors qu’il reste un tour, avait-il réagi, alors que tout le monde a finalement pu s’écarter à temps. On est encore à fond. J’arrive à plus de 300 km/h juste avant de freiner, c’était chaud... Pour la sécurité de tout le monde, ça ne doit pas arriver."

À Miami, la McLaren de Norris a évité de peu un homme, visiblement un maréchal, qui a traversé la piste sans regarder. "Nous sommes au courant de l'incident et nous l'examinons avec les organisateurs locaux", a déclaré un porte-parole de la FIA, qui avait réclamé des mesures rapides après l’incident impliquant Ocon, auprès du Daily Mail. Diffuseur de la F1 en Grande-Bretagne, Sky Sports a supprimé la vidéo sur son site web.