Verstappen aborde sa rivalité avec Hamilton: "Nous avons des vies différentes"

Dans un entretien pour le Daily Mail ce samedi, en marge du Grand Prix de Silverstone, Max Verstappen a évoqué sa notoriété grandissante en Formule 1. Le pilote néerlandais s'inscrit en opposition avec Lewis Hamilton, son grand rival, et aspire à une vie simple.

A l'aube du 10e Grand Prix de Formule 1 de la saison, ce week-end à Silverstone, Max Verstappen a l'occasion de confirmer sa domination actuelle, sur les terres de Lewis Hamilton, lui qui reste sur trois victoires de rang en championnat. Dans un entretien accordé au Daily Mail, le pilote néerlandais a abordé sa notoriété grandissante et sa rivalité avec Lewis Hamilton.

Champion sur les circuits de Formule 1, Lewis Hamilton est aussi une vraie célébrité en dehors du monde du sport, côtoyant d'autres stars mondiales. "Si j'ai envie d'être ami avec des célébrités? Non merci. Avec certaines personnes bien connues, vous pouvez établir une bonne connexion et nouer une amitié, mais je ne rencontrerais que ceux que je pense être des amis. Je veux passer du temps avec ma famille et mes vrais amis, a commenté Verstappen, s'inscrivant en opposition avec Hamilton. Je ne passerai pas du temps avec des célébrités uniquement pour mes réseaux sociaux."

Verstappen "ne prête aucune attention" aux réseaux sociaux

Si Lewis Hamilton est forcément bien plus titré que Max Verstappen avec 7 titres de champion du monde, il dispose aussi d'une plus grande communauté de fans qui le suivent sur ses réseaux sociaux (23 millions sur Instagram pour Hamilton contre 5,1 millions pour Verstappen). "Je ne passe pas trop de temps à vérifier mes réseaux sociaux pour voir mon nombre d'abonnés ou à m'inquiéter du nombre de "j'aime" sur mes publications. Cela ne m'intéresse pas, a rétorqué Vertsappen. Si je suis aux Pays-Bas, ce qui n'est pas souvent le cas, je reste la plupart du temps à la maison, toujours avec ma famille et mes amis.'"

Des déclarations comme des sous-entendus à Lewis Hamilton. "Il y a un respect mutuel. C'est juste que nous avons des vies différentes, ce qui limite de toute façon le nombre de rencontres que nous pourrions avoir en dehors de la piste, a indiqué le pilote Red Bull. Je ne prête aucune attention à ça. Ces choses ne me dérangent pas. Je me concentre juste sur la piste de la meilleure façon possible. Tout ce qui va au-delà n'est pas pertinent pour moi."

A 23 ans, "Mad Max" compte 32 points d'avance sur Lewis Hamilton au championnat du monde des pilotes, avec 5 victoires au compteur. Ce samedi, à l'occasion du nouveau format de la "course sprint", Lewis Hamilton s'élancera en tête... devant Max Verstappen bien sûr, pour une course rapide disputée sur 100 kilomètres. Le vainqueur à l'issue de cette course partira en pole position ce dimanche, pour le Grand Prix de Silverstone, où un nouveau duel entre les deux hommes est attendu.