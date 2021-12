F1: pour Ecclestone, Mercedes "joue un jeu psychologique" avec Verstappen

Ancien grand patron de la F1, Bernie Ecclestone estime, dans un entretien relayé par le quotidien Het Laatste Nieuws, que Max Verstappen est malmené par l'expérience et l'influence de Lewis Hamilton mais aussi de Mercedes.

Si Max Verstappen ravit la couronne de champion du monde de Formule 1 à Lewis Hamilton, dimanche (14h) à Abou Dhabi, il aura réussi l'exploit de passer outre l'influence de Mercedes. C'est ce qu'affirme en substance Bernie Ecclestone, plutôt loquace en cette fin d'année. Après s'être longuement exprimé dans la presse anglaise avant le GP d'Arabie saoudite, l'ancien grand argentier de la F1 a pris la parole dans la presse néerlandophone pour pointer la montagne qui se présente face au pilote Red Bull.

"Max ne se bat pas seulement contre Lewis. Mercedes joue un jeu psychologique", a déclaré l'homme d'affaires britannique de 91 ans, selon la retranscription faite jeudi par le média Het Laatste Nieuws. "Max est en enfant comparé à Lewis, qui bénéficie d'une énorme campagne de publicité", a-t-il aussi estimé.

"L'influence" de Toto Wolff sur la direction de course

Selon lui, Max Verstappen et Red Bull n'ont peut-être pas pris la mesure de la lutte médiatique et du rapport de force en coulisses. "Toto Wolff (le directeur de Mercedes) a beaucoup d'influence sur les directeurs de course", affirme-t-il, sans pour autant s'étendre sur ce point précis, mais alors que la FIA a lancé un sérieux avertissement à Max Verstappen en cas d'accrochage avec Lewis Hamilton (si les deux hommes restent à égalité de points après cette course, le Néerlandais l'emporte au nombre de victoires).

"Max participe à la compétition depuis quelques années, mais il n'a pas l'expérience de Lewis, qui est chez Mercedes depuis longtemps. Pour Max, c'est la première fois qu'il est dans une voiture avec laquelle il peut être champion du monde", souligne par ailleurs Bernie Ecclestone. Avant tout de même, pour conclure, de préciser qu'il n'a aucun grief à l'égard du tenant du titre britannique: "En ce qui me concerne, il n'y a rien de mal avec Lewis. Il fait tout ce qui est en son pouvoir. Mais il est aidé".