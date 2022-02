F1: la pique du patron de Red Bull sur l'âge d'Hamilton

Cette année encore, Max Verstappen et Lewis Hamilton seront opposés sur les circuits en Formule 1. Mais le patron de Red Bull Helmut Marko estime que le Britannique ne pourra plus rivaliser longtemps avec le Néerlandais, en raison de son âge.

Le premier Grand Prix de l’année n’a pas encore commencé, mais les hostilités entre le clan Red Bull de Max Verstappen et la bande Mercedes de Lewis Hamilton sont lancées. Si le Britannique a longtemps laissé planer le doute sur une éventuelle retraite, le pilote de 37 ans a bien l’intention de remporter un nouveau titre.

Et s’il n’était assez galvanisé, les propos du patron de Red Bull Helmut Marko vont surement le motiver. Lors d’un entretien avec oe24, le dirigeant a mis en doute avec une certaine malice les capacités d’Hamilton à rivaliser avec son poulain: "J’ai du mal à imaginer qu’il puisse encore longtemps courir à ce niveau. Il a maintenant atteint son zénith, l’âge commence à entrer en jeu."

D’autant qu’il est certain que Verstappen va "devenir encore plus fort". À voir si ces propos se vérifieront à partir du Grand Prix de Bahreïn qui commencera le 20 mars.

Des contentieux entre Hamilton et Marko

Il faut savoir que depuis quelque temps déjà, les relations entre Helmut Marko et le pilote de Mercedes ne sont pas vraiment au beau fixe.

Lors d’un choc entre les voitures d’Hamilton et Verstappen à Monza en septembre dernier, Marko avait accusé Mercedes d’exagérer les blessures du Britannique: "Ils ont fait croire que le pauvre Hamilton était blessé. Verstappen était déjà sorti quand Hamilton a essayé de revenir en arrière pour sortir des graviers. La voiture médicale l’a vu et a continué. Et ils ont montré que le pauvre Hamilton était soudainement blessé."

En 2020, le sportif de 37 ans avait publiquement critiqué le dirigeant de Red Bull pour ses propos où il jugeait que le mouvement Black Lives Matter allait distraire des pilotes: "Helmut, je suis profondément attristé de voir que tu considères le combat pour l’égalité des Noirs et des personnes de couleur comme une distraction", avec taclé le Britannique.