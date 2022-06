F2: Red Bull se sépare définitivement de son pilote Jüri Vips, coupable de propos racistes

Suspendu provisoirement dans un premier temps, Jüri Vips est finalement définitivement écarté de Red Bull, a annoncé ce mardi l’écurie autrichienne. Le pilote de Formule 2 avait proféré des insultes racistes lors d’un live Twitch.

Il s’est confondu en excuse mais ça n’a pas suffi. Jüri Vips, pilote de Hitech Grand Prix en Formule 2 et pilote réserve de Red Bull a été définitivement écarté de l’écurie autrichienne ce mardi. La formation de Max Verstappen a communiqué sur sa décision: “Suite aux investigations sur des incidents en ligne impliquant Jüri Vips, Oracle Red Bull Racing a mis fin au contrat de Jüri en tant que pilote test et de réserve”, avant de rappeler que l’écurie ne “ferme pas les yeux sur le racisme.”

Le 21 juin dernier, le jeune pilote estonien (21 ans) était présent sur le live de Liam Lawson, autre pilote junior de Red Bull, et a prononcé le "n-word" en direct. Vips a également estimé que “c’était gay” quand on lui a proposé d’enfiler un casquette rose. Pris dans un tourbillon médiatique, Vips s'était confondu en excuses sur son compte Instagram en affirmant que ces propos "ne sont pas réprésentatifs des valeurs et des principes qu'il soutient." En vain.

Une autre polémique avec Piquet

Hasard du calendrier, ou non, l’annonce de Red Bull intervient alors que les propos racistes de Nelson Piquet, triple champion du monde et beau-père de Max Verstappen, à l'encontre de Lewis Hamilton refont surface. L’ex-pilote brésilien a utilisé le terme “neguinho” ("petit nègre" en français) pour désigner le septuple champion du monde.

Au volant de la Red Bull lors des essais du Grand Prix d’Espagne au mois de mai, Jüri Vips pourra tout de même finir sa saison de Formule 2 au volant de sa Hitech Grand Prix. Actuellement 7e au classement des pilotes, Vips s’est imposé en Arabie saoudite dans l’antichambre de la Formule 1. Si l’Estonien veut se faire une place en F1, ce qui semble très, très compliqué, il devra donc trouver une autre monoplace que celle frappée des taureaux rouges.