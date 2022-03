F1: très mécontent des failles de Mercedes, Toto Wolff appelle à une remobilisation générale

Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes, n'était pas franchement satisfait - et c'est un euphémisme - des performances de ses voitures, à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite, fatales à Lewis Hamilton en Q1.

Lewis Hamilton prendra le départ en 14e position sur la grille du Grand Prix d’Arabie Saoudite, dimanche, après de mauvaises qualifications. Le septuple champion du monde a été éliminé dès la première phase des qualifications. C’est la première fois que cela lui arrive depuis 2017. 16e des "qualifs" et 14e sur la grille au jeu des forfaits et des pénalités, le Britannique s’est fait sortir à la régulière et semble encore en pleine phase de compréhension de sa voiture.

Le patron de l’écurie Mercedes Toto Wolff a confirmé que les difficultés rencontrées par Lewis Hamilton étaient le résultat d'un changement de réglage "un peu plus audacieux". Il n’y a pas eu d’énormes changements de configuration et de réglages entre les deux Flèches d’Argent, mais suffisamment pour que George Russell soit en mesure de lutter avec les meilleurs en Q3.

Hamilton pourrait se risquer à effectuer de nouveaux réglages

"J'ai voulu modifier quelques réglages pour tenter de l'améliorer ­encore un peu mais je suis sans doute allé trop loin dans les changements, déchantait Hamilton. Je ne sais pas si cela vient réellement de là mais en tout cas le comportement de la voiture ne me convenait plus du tout. Je ne sais pas vraiment ce que George avait comme réglages, mais en tout cas je n'ai clairement pas été à la ­hauteur du potentiel de la voiture ce soir (hier)."

"On tâtonne encore avec les réglages, on se cherche, a confirmé Toto Wolff. On doit continuer à se battre car notre place actuelle n'est pas acceptable. Ce n’est tout simplement pas une option de rester là où nous sommes." Lewis Hamilton envisage de "modifier sa voiture" pour éviter de subir le même manque d'appuis aérodynamiques à l'arrière pendant la course, avec pour conséquence de devoir prendre le départ derrière le peloton, depuis la voie des stands.