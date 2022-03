F1: "Si je les écoute, ils ont une voiture merdique depuis 2016", Verstappen ironise sur Mercedes

Avant le début de la saison 2022 de F1 à Bahreïn, Lewis Hamilton et George Russell ont affirmé que Mercedes se trouvait derrière Red Bull et Ferrari. Mais Max Verstappen, cité par la presse néerlandaise, en plaisante, car convaincu que les lamentations de l'écurie allemande ne sont pas fondées.

Max Verstappen partage l'avis de bon nombre d'observateurs sceptiques. Le champion du monde de Formule 1 ne croit guère aux récents propos inquiets tenus chez Mercedes. L'écurie allemande, qui a remporté le titre constructeurs l'an passée, craint de ne pas pouvoir rivaliser avec Red Bull et Ferrari pour la saison 2022.

Mais le pilote néerlandais, cité par De Telegraaf à deux jours du départ de la première course (dimanche 16h sur le tracé de Sakhir à Bahreïn), s'est permis d'ironiser: "Ils seront probablement à l'arrière, oui... Si j'écoute les déclarations, Mercedes a une voiture merdique depuis les essais hivernaux de 2016. Je m'attends à ce qu'ils soient compétitifs".

Hamilton: "Les gens vont être surpris"

Au terme des essais hivernaux de pré-saison, réalisés à Barcelone et à Bahreïn, Lewis Hamilton a affirmé que sa monoplace souffrait d'un déficit de performance. "Pour le moment, je ne pense pas que nous allons nous battre pour la victoire mais la voiture a le potentiel pour y arriver. (...) Je pense que les gens vont être surpris", a déclaré le septuple champion du monde.

"Les gens continuent à se demander si nous nous rabaissons ou pas, mais c'est un peu différent cette année, a également déclaré le Britannique. Je suis sûr que tout le monde peut s'en rendre compte, nous ne sommes pas les plus rapides en ce moment. Ferrari semble être la plus rapide et peut-être Red Bull et ensuite nous ou McLaren, je ne sais pas. Nous ne sommes pas au top actuellement".

Russell: "Nous sommes un peu en retrait"

George Russell, nouveau coéquipier de Lewis Hamilton, a tenu des propos similaires. "Je pense que nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous le souhaiterions, pour être honnête. (...) Nous sommes simplement un peu plus en retrait que ce que nous souhaiterions", a estimé l'ancien pilote Williams, cité par Motorsport.

Si Pierre Gasly (AlphaTauri) a abondé, constatant que "Lewis était en difficulté", les années précédentes justifient le scepticisme de Verstappen. L'an passé, Mercedes s'était également plaint de son niveau, mais Hamilton était tout de même parvenu à s'adjuger trois victoires sur les quatre premières courses.