F1: Rosberg prévient Russell sur l'attitude d'Hamilton

Auteur d’un début de saison prometteur avec Mercedes, George Russell a été adoubé par Nico Rosberg, champion du monde 2016 et ancien coéquipier de Lewis Hamilton. L’Allemand a toutefois prévenu le jeune pilote britannique que le septuple champion du monde n’était pas du genre à s’aplatir devant la concurrence, surtout quand elle vient de son coéquipier.

C’est assez rare pour être souligné. Au Grand Prix du Canada de ce dimanche, Lewis Hamilton a devancé George Russell en finissant troisième tandis que le coéquipier du septuple champion du monde a dû se contenter d’une quatrième place. Ce n’est que la deuxième fois cette saison, après le Grand Prix de Miami en mai, qu'une telle situation se produit, preuve que George Russell ne déçoit pas au volant d’une Mercedes bien moins souveraine que ces dernières années.

Les performances du pilote de 24 ans n’ont d'ailleurs pas échappé à l'œil de Nico Rosberg, champion du monde 2016 avec une Flèche d’Argent et coéquipier de Hamilton. "George a fait un travail formidable, phénoménal compte tenu de la difficulté de conduire cette voiture. Pour être si constant, piloter si bien, ne pas commettre d'erreurs, en tirer toujours le maximum, il a été brillant, a relevé Rosberg au micro de Any Driven Monday. Ce duo de pilotes est si fort, incroyable, mais ne vous y trompez pas, Lewis déteste profondément être derrière un coéquipier, donc il sera ultra-motivé et poussera fort en interne."

Hamilton habitué aux duels

Rivaux depuis l’enfance et les compétitions de karting, Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont couru ensemble chez Mercedes entre 2013 et 2016, période marquant le début de l’âge d’or de l’écurie allemande (8 titres de champion du monde constructeurs en 8 saisons). En 2016, la rivalité entre Rosberg et Hamilton s'intensifie jusqu’au Grand Prix d’Espagne où elle touche à son paroxysme lorsque les pilotes s’accrochent et s’envoient dans les graviers, provoquant un double abandon des Flèches d’Argent. En fin de saison, Rosberg devient champion du monde pour la première et dernière fois de sa carrière puisqu’il annonce sa retraite dans la foulée. Rosberg hors du jeu, c'est Valtteri Bottas qui prend la palce de l'Allemand dans la Mercedes, sans jamais réellement bousculer Lewis Hamilton en cinq saisons.

Si George Russell domine assez largement Lewis Hamilton en course (7-2), le duel est plus serré lors des qualifications mais donne toujours un avantage à l’ancien pilote Williams (5-4). Promu chez Mercedes cette saison, George Russell a déjà eu l'occasion de s'asseoir dans le baquet allemand lors du Grand Prix de Sakhir en 2020. Profitant d’un forfait de Hamilton, Russell avait fini à une 9e place frustrante. Le prochain chapitre du duel entre les deux Anglais se fera à domicile puisque le GP de Grande-Bretagne est la prochaine course au programme (3 juillet).