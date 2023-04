F1 (Azerbaïdjan): voiture en flammes, crash en qualifs… Le début de week-end cauchemardesque de Gasly avec Alpine

Reprise compliquée pour Pierre Gasly. Lors des essais libres à Bakou, le pilote d’Alpine a vu sa monoplace prendre feu ce vendredi. Quelques heures plus tard, il a tout de même pu participer aux qualifications. Mais lors de la Q1, le Français a été contraint d’abandonner après avoir percuté les barrières publicitaires.

Vendredi cauchemardesque pour Pierre Gasly et Alpine. Désireux de se relancer au Grand Prix d’Azerbaïdjan pour oublier l’accrochage avec son coéquipier Esteban Ocon en Australie, le Français a vécu une préparation très compliquée.

Dès les essais libres, le pilote a vu sa monoplace prendre feu. Entrainant un drapeau rouge et un arrêt provisoire. Après quelques heures, Gasly a tout de même pu participer aux qualifications grâce au travail de son écurie. Alpine était parvenue à remplacer la boîte de vitesses, et le groupe motopropulseur. Mais encore une fois, rien n’a réussi à l’ancien d’AlphaTauri qui a percuté les barrières durant la Q1, l’obligeant ainsi à abandonner. À la radio, Gasly a confié à son équipe ne pas avoir pu "arrêter la voiture."

Une qualification avec de la casse

Alpine ne partira certes pas dans les meilleures positions, mais Ocon est encore en lice dans les qualifications. Gasly n’est cependant pas le seul pilote à connaître des difficultés dans cette Q1. Avant lui, le drapeau rouge avait été levé après que Nyck de Vries a enfoncé son AlphaTauri dans les publicités.

Cet abandon tombe très mal pour un Gasly qui pensait se relancer à Bakou: "L’Australie est derrière nous. L'équipe et moi travaillons déjà très dur et visons une performance similaire pour Bakou et au-delà, juste avec un meilleur résultat", avait-il confié sur le site officiel de la Formule 1. À voir si le Français aura droit à un sort plus favorable ce dimanche à 13h, lui qui débutera dans les dernières positions.