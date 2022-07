Formule 1: Max Verstappen pourrait faire son retour dans Drive to survive (mais à une condition)

Alors qu’il a décidé de ne pas participer à la saison 4 de Drive to survive en raison de certaines libertés prises par le show, Max Verstappen a indiqué ce jeudi qu’il avait parlé avec les producteurs de la série Netflix, laissant entendre qu’il allait peut-être faire son retour.

Les fans de Drive to survive, la série à succès de Netflix consacrée au monde de la Formule 1, n’ont pas eu le droit à des interviews face caméra du champion du monde en titre lors de la saison 4. Mais cet impair pourrait vite être réparé. Après avoir décidé de ne plus participer au show cette année, Max Verstappen a laissé entendre qu’il pourrait faire son grand retour dans le programme.

Alors qu’il déplorait certaines libertés prises par la série, qui, selon lui, "inventait des rivalités qui n’existent pas vraiment", le pilote Red Bull a pu échanger sur ce sujet avec les producteurs. "Je me suis assis avec eux et j'ai expliqué ce que j'en pensais et ce qui n'allait pas dans le passé, a assuré Verstappen en marge du Grand Prix de Silverstone ce jeudi, dans des propos rapportés par le site Motorsport. C'était en fait une très bonne conversation rapide. Nous essaierons de nous améliorer à partir de là.”

Verstappen: "Que ce soit plus réaliste"

Le Néerlandais n’a donc qu’une condition: pouvoir mieux contrôler son image. "Vous avez un peu plus votre mot à dire sur la façon dont vous allez être représenté, au lieu de donner une interview et de ne pas être sûr de ce qui va être fait avec et de la façon dont ils l'ont mis dans la série. C'est tout ce que je demande, que ce soit plus réaliste, du moins de mon côté. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils font avec les autres pilotes. Mais je veux contrôler ce que je dis."

Après avoir diffusé la quatrième saison au printemps dernier, Netflix a d’ores et déjà annoncé que deux nouvelles saisons allaient voir le jour, pour une diffusion prévue en 2023 et 2024.