GP d'Autriche (qualifs): Verstappen en pole malgré la belle surprise Norris

Max Verstappen a réalisé le meilleur temps des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche ce samedi. Mais le pilote néerlandais a fini de justesse devant la monoplace d’un Lando Norris brillant. George Russell s’est également illustré avec sa Williams.

Un Anglais peut en cacher un autre. On s’attendait à voir une bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ce samedi lors des qualifications du Grand Prix d’Autriche sur le circuit de Spielberg. Mais le septuple champion du monde n’a jamais été dans le coup. A la place, c’est son jeune compatriote Lando Norris qui s’est illustré. Le pilote McClaren a échoué à seulement 48 millièmes de Max Verstappen.

Devant des milliers des fans venus assister à son sacre annoncé au Red Bull Ring, le Néerlandais a dominé la séance de qualifs de bout en bout pour décrocher la 14e pole de sa carrière, la troisième d’affilée après les GP de France et de Styrie.

Norris en grande forme

Mais le grand bonhomme du jour se nommait bien Lando Norris. Deuxième derrière l’intouchable néerlandais, il a battu tous les autres favoris au volant sa McLaren.

Derrière l’Anglais de 21 ans, Sergio Perez n’a rien pu faire. Pas plus que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les deux pilotes de l’écurie Mercedes ont passé un mauvais samedi et se contentent respectivement de la quatrième et de la cinquième place.

Reste désormais à savoir si Lando Norris parviendra à tenir la distance ce dimanche lors du GP d’Autriche. Rien n’est moins sûr tant sa monoplace a eu du mal à garder le rythme pendant les courses ces dernières semaines. Avant de penser au lendemain, l’intéressé a savouré sa grosse performance du jour.

"C’est incroyable, c’était génial. Je pense qu’après la dernière course je voulais encore passer un cap ici et je l’ai fait, s’est réjoui Lando Norris au micro de Canal +. C’est agréable et cela me met dans une belle position pour la course. C’est juste génial. Merci à tout le monde pour le soutien. Les gens en orange soutiennent McLaren et pas Max en fait (rires). On sait que cela sera dur en course dimanche. La pole n'était pas loin mais je suis franchement heureux de cette deuxième position."

Gasly sixième, Russell dans le Top 10

A bonne distance de la tête de course, Pierre Gasly a encore signé une belle sixième place lors des qualifications. Le Français de l’équipe Alpha Tauri s’élancera en troisième ligne avec Valtteri Bottas.

Mais c’est encore une nouvelle fois vers un Anglais que les regards se tournent dans ce top 10. George Russell a signé une superbe performance au volant de sa Williams. Le Britannique a réussi à se qualifier pour sa première Q3 et a même fait mieux que Lance Stroll pour finir neuvième.

L’histoire pourrait même être encore plus belle pour George Russell. Avec un Sebastian Vettel sous enquête pour avoir ralenti Fernando Alonso lors de la Q2, l’Anglais de 23 ans pourrait ainsi récupérer une place et s’élancer en huitième position ce dimanche (15h) sur la grille du GP d’Autriche.

Si l’on se fie à la réaction et aux nombreuses insultes lâchées par Fernando Alonso après avoir été ralenti par Vettel, difficile d’imaginer l’Allemand échapper à une pénalité. Si le quadruple champion du monde a bien tenté de s’excuser et de s’expliquer après cet incident, une éventuelle sanction contre lui ferait les affaires d’un George Russell très méritant.