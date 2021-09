GP d'Italie: Ricciardo s'impose dans un Grand Prix marqué par l'accrochage entre Verstappen et Hamilton

Ce Grand Prix d'Italie a encore été le théâtre d'une surprise puisque Daniel Ricciardo s'est imposé dans une course marquée par l'énorme crash entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Il aura donc attendu 67 Grands Prix avant de lever les bras. Plus de trois ans après sa dernière victoire en Formule 1, lors du GP de Monaco en 2018, Daniel Ricciardo a remporté le GP d'Italie ce dimanche sur la piste de Monza. Auteur d'un départ monstrueux, où il a dépassé Max Verstappen dès le premier virage, l'Australien n'a plus lâché la tête de la course. Cerise sur le gâteau pour McLaren : Lando Norris termine deuxième et permet à l'écurie de faire son premier doublé depuis 2010.

L'autre grande performance de ce dimanche reste la troisième place de Valtteri Bottas, pourtant parti de la 19e place au départ, qui sauve la journée délicate des Mercedes. Du côté des Français, la journée a été difficile pour Pierre Gasly, obligé d'abandonner dès le début de la course après un départ depuis les stands. Parti 12e, Esteban Ocon entre dans le Top 10 et rapporte un point à Alpine.

Verstappen-Hamilton, l'énorme crash

Mais l'évènement de cette course italienne restera l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au 26e tour. Après un arrêt aux stands catastrophique (plus de dix secondes), Verstappen tente de forcer le passage dans un virage à gauche, mais Hamilton ne cède rien et s'apprête à tourner. Mais Verstappen traverse la voie et file dans le décor, du côté droit... envoyant son rival dans le bac à graviers.

Les images sont très impressionnantes puisque la Red Bull est littéralement passée au dessus de la Mercedes, les deux voitures atterrissant dans le bac à graviers. La roue arrière de la Red Bull a d'ailleurs touché le casque du Britannique, protégé par son halo. Finalement, les deux pilotes ont pu s'extraire de leurs monoplaces sans dommage. Avec leur abandon, les deux pilotes ne marquent aucun point et la situation est identique en tête du classement. Max Verstappen garde toujours ses cinq points d'avance (226,5 pts) sur Lewis Hamilton (221,5 pts). Les deux rivaux ont désormais rendez-vous à Sotchi dans deux semaines pour le quinzième Grand Prix de la saison.