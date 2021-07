GP de Grande-Bretagne: Verstappen à l’hôpital pour des examens après son crash

Max Verstappen a été transféré dans un hôpital à proximité de Silverstone pour "des tests de précaution". Le pilote néerlandais a été victime d’un gros crash dans le premier tour du GP de Grande-Bretagne.

L’état de Max Verstappen n’avait pas l’air inquiétant à la sortie de sa monoplace, après sa terrible sortie de piste. Le leader du championnat du monde a quand même été admis à l’hôpital pour des examens de précaution, alors qu’il avait violemment percuté un mur de pneu à la fin du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne et d’un mano a mano explosif avec Hamilton.

"À la suite de l’incident du premier tour au Copse Corner entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne, nous confirmons que Max Verstappen s'est éloigné de sa voiture et est immédiatement rejoint le centre médical du circuit de Silverstone", déclare Red Bull sur son compte Twitter.

"Verstappen a été emmené dans un hôpital local pour d’autres tests de précaution"

L'écurie indique aussi que son pilote va subir des examens complémentaires: "À la suite de l’évaluation par les médecins de course au centre médical du circuit de Silverstone, Max Verstappen a été emmené dans un hôpital local pour d’autres tests de précaution. D’autres mises à jour suivront en temps voulu".

Seizième de la course après être parti des stands en raison d’une grosse erreur dans l’inédite course sprint, Sergio Perez a permis à Red Bull de très légèrement limiter la casse. Le pilote mexicain a pris le point du meilleur tour à Lewis Hamilton, vainqueur de la course devant Charles Leclerc qui marque donc 25 points ce dimanche. Au classement des pilotes, le Britannique revient à huit petites longueurs de Max Verstappen. De quoi assurer une fin de saison décidément très disputée entre les deux hommes.