GP de Grande-Bretagne: la pole pour Verstappen, qui remporte le premier sprint de l’histoire

Leader du championnat du monde, Max Verstappen s’élancera une nouvelle fois en pole position ce dimanche au Grand Prix de Grande-Bretagne, après sa victoire dans la première qualification sprint de l’histoire de la Formule 1.

Même s'il a terminé deuxième des qualifications, Max Verstappen partira quand même en pole position du Grand-Prix de Silverstone, ce dimanche. Le leader du championnat du monde a pris le meilleur sur Lewis Hamilton dans l’inédite course sprint, inaugurée ce samedi.

Quatrième pole de suite pour Verstappen

Tout s’est joué lors du départ, où les impressionnantes images des écopes du Néerlandais, en feu, ont permis de comprendre comment il a pu dépasser son meilleur ennemi anglais dès les premiers mètres de course. Malgré un gros forcing de son dauphin dans le premier tour, Verstappen a tenu bon et finalement pu boucler les 17 tours en tête pour signer sa quatrième pole consécutive, la cinquième de la saison.

"C'était plutôt fun avec Lewis, concède le poleman après la course. J'ai essayé de maintenir le rythme, on se poussait fort. (…) Il faudra mieux gérer demain (dimanche), je vais essayer de prendre un bon départ et garder de la vitesse en ligne droite". De son côté, Hamilton s’est dit impressionné des Red Bull "en terme de rythme de course" et devra être inventif pour trouver "la manière d’être devant" lors du Grand Prix, dont le départ sera donné dimanche à 16h.

Troisième au départ de cette course sprint, Valtteri Bottas le sera également ce dimanche. Le Finlandais s’élancera aux côtés de Leclerc en deuxième ligne devant les McLaren de Norris et Ricciardo. À noter les belles performances d’Alonso (7e) et Russell (9e). Côté français, Ocon partira en 10e position, deux rangs devant Gasly.

Le grille de départ du GP de Grande-Bretagne:

1ère ligne:



Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda)



Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)



2e ligne:



Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)



Charles Leclerc (MON/Ferrari)



3e ligne:



Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)



Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)



4e ligne:



Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)



Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes)



5e ligne:



George Russell (GBR/Williams-Mercedes)



Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)



6e ligne:



Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)



Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)



7e ligne:



Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)



Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)



8e ligne:



Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)



Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)



9e ligne:



Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)



Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)



10e ligne:



Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)



Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)