GP de Hongrie: disqualification surprise de Vettel, qui perd sa deuxième place

Deuxième sur la ligne du Grand Prix de Hongrie, Sebastian Vettel a été disqualifié ce dimanche pour ne pas avoir eu suffisamment de carburant dans son réservoir à l'arrivée. L'Allemand perd son podium, Carlos Sainz en profite.

Gros coup de massue pour Sebastian Vettel. Deuxième du Grand Prix de Hongrie ce dimanche derrière Esteban Ocon, l'Allemand a été disqualifié en raison d'un problème d'essence. "Après la course, il n'a pas été possible de prélever un échantillon d'un litre de carburant dans la voiture 5. L'équipe a tenté plusieurs fois de retirer la quantité de carburant requise du réservoir, mais il n'a été possible de pomper que 0,3 litre", a expliqué la F1 dans un communiqué. Une version qui contredit celle d'Aston Martin, qui a confirmé qu'il restait 1,44 litre dans le réservoir.

Même s'il est monté sur la boîte avec Esteban Ocon et Lewis Hamilton, le quadruple champion du monde ne remportera donc aucun point à l'issue de cette course. Cette saison, le pilote Aston Martin n'est entré que trois fois dans les points (sur 11 courses): une cinquième place à Monaco, une deuxième place en Azerbaïdjan et une neuvième en France.

La bonne affaire de Lewis Hamilton

Avec 30 points au compteur, Sébastian Vettel est 12e au classement du championnat du monde pilotes. Loin, très loin de Lewis Hamilton, qui profite de cette disqualification pour grimper à la deuxième place du Grand Prix, juste devant Carlos Sainz et sa Ferrari. Le Britannique grapille donc trois points de plus à Max Verstappen, seulement dixième ce dimanche sur le circuit Hungaroring et qui grappille un rang. Le Néerlandais a perdu gros puisqu'il voit Hamilton lui chiper la première place au classement des pilotes pour huit points (195 contre 187), alors qu'il reste 12 courses à disputer jusqu'à Abu Dhabi.

Lews Hamilton termine donc cette journée presque de la plus belle des manières, malgré un petit problème de santé qui l'a obligé à consulter un médecin après la course. Le Britannique va pouvoir profiter d'un long break pour se reposer et être en forme pour le Grand Prix de Belgique, prévu le 29 août.