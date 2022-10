GP du Japon: la grosse colère des pilotes et du père de Jules Bianchi après l'énorme frayeur de Gasly

Huit ans après l'accident ayant coûté la vie à Jules Bianchi lors du GP du Japon, Pierre Gasly s'est fait très peur sur la même piste de Suzuka ce dimanche. Le Normand est passé tout près d'un engin de dépannage, ce qui a provoqué l'énorme colère de plusieurs pilotes.

Très grosse frayeur à Suzuka. Le Grand Prix du Japon, 18e manche de la saison de Formule 1 (sur 22), a été interrompu dès le troisième tour ce dimanche en raison des mauvaises conditions météorologiques et pour faciliter l'évacuation des monoplaces de deux pilotes contraints à l’abandon : le Thaïlandais Alex Albon (Williams) plombé par des problèmes mécaniques et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), victime d’un accident. C’est à ce moment-là que Pierre Gasly (AlphaTauri) est rentré aux stands pour changer d’aileron après avoir attrapé un panneau publicitaire à l’avant de sa monoplace. Sous la pluie, en plein chaos, il est alors passé tout près de percuter un engin de dépannage qui allait récupérer la Ferrari de Sainz, et a frôlé la catastrophe.

La colère du père de Jules Bianchi

Un "incident" qui s’est passé sous régime de drapeau rouge lorsque les pilotes roulaient pour revenir aux stands et qui a provoqué l’énorme colère du Normand. "C'est inacceptable ! Comment c'est possible ? Je n'arrive pas à y croire, j’aurais pu me tuer !", a-t-il lâché, fou de rage devant cet événement rappelant l'accident qui avait causé la mort à 25 ans de Jules Bianchi au Japon, sur ce même circuit, le 5 octobre 2014. "Pas de respect pour la vie des pilotes, pas de respect pour la mémoire de Jules", a d’ailleurs réagi Philippe Bianchi, le papa du pilote français décédé en 2015 après plusieurs mois de coma.

"Wtf. Comment est-ce arrivé !? On a perdu une vie il y a quelques années (le décès de Jules Bianchi, ndlr). On risque nos vies, surtout dans des conditions comme ça. On veut faire la course mais comme ça... Inacceptable", a aussi fulminé le Britannique Lando Norris (McLaren) sur ses réseaux sociaux. Même colère chez le Mexicain Sergio Pérez (RedBull) : "Comment faire comprendre qu'on ne veut plus de grue sur la piste ? Nous avons déjà perdu Jules à cause de cette erreur. Ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement inacceptable !!! J'espère que c'est la dernière fois que je vois une grue sur la piste." "Ce sont les pires conditions que j'ai vécues dans ma carrière. Bien sûr qu'on veut courir mais à quel prix ?", s’est également emporté Alexander Albon (Williams) sur Canal+. Ce GP est finalement reparti à 9h23, après environ deux heures d'interruption.