Grand Prix d’Abu Dhabi: Ocon dévoile ses envies de titre après la bataille Verstappen-Hamilton

Esteban Ocon a terminé neuvième du Grand Prix d’Abu Dhabi, ultime étape de la saison de F1 ce dimanche. Invité de RMC, le pilote français de l’équipe Alpine a savouré la bataille pour le titre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton et compte bien s’y mêler dans le futur.

A l’instar de nombreux fans en France et à travers le monde, Esteban Ocon a apprécié le spectacle incroyable proposé par les pilotes lors du Grand Prix d’Abu Dhabi ce dimanche, sur le circuit de Yas Marina. Neuvième de cette dernière course de la saison, le Français de l’écurie Alpine a salué Max Verstappen pour sa victoire et son premier titre mondial. Mais le Tricolore n’a pas oublié de féliciter Lewis Hamilton pour son incroyable combativité.

"Pour ma part c’était un plaisir d’y avoir participé. Forcément ce n’était pas pour le titre, et c’est ce que je veux accomplir dans le futur, mais cela donne envie d’en faire partie. Pour nous c’était une fin de saison qui était forte. Le fin mot d’aujourd’hui c’est bravo à Max. On a vu du très beau pilotage aujourd’hui, a expliqué Esteban Ocon au micro de RMC. L’agressivité que Max Verstappen a montré ce dimanche et toute la saison lui a apporté cette victoire au final et ce titre. C’est repousser les limites de ce qui est possible. Cela a fonctionné. Ce dimanche ils ont gagné donc c’est mérité."

Ocon fier de saison riche en émotions

Encore une fois présent dans les points ce dimanche, Esteban Ocon a ensuite tiré un premier bilan de sa saison. SI le Français et son équipe ont connu des galères, ils ont aussi goûté au sommet avec un podium pour Fernando Alonso et surtout avec la victoire du pilote tricolore au GP de Hongrie.

"C’était beaucoup d‘émotions cette saison. Je pense qu’on les a toutes vécues mais c’était un plaisir de les vivre. On est passé par des victoire, par des moments difficiles, par de la frustration aussi comme en Arabie saoudite, a poursuivi le sportif de 25 ans. Mais il faut les vivre ces émotions et ces moments-là. J’étais très content de faire partie de tout cela. Maintenant c’est une année préparation pour la suite. Avoir tiré le maximum de la voiture comme on l’a fait maintenant c’est très bon et très fort sur la fin d’année. Cela nous prépare bien pour le futur."

Ocon: "Ce que je veux, c’est gagner"

Satisfait de ses performances pendant l’année, Esteban Ocon se met à rêver en grand. Le Français espère se mêler à la lutte pour le titre mondial au volant de son Alpine. L’introduction d’un nouveau règlement la saison prochaine pourrait l’y aider.

"Le but c’est d’être plus haut avec Alpine. En tout cas on travaille pour se rapprocher des tops teams et pour être aux avant-postes dans le futur, a enchaîné l’ancien de chez Force India. Moi ce que je veux, c’est gagner. Peu importe de participer, cela ne m’intéresse pas du tout. Cela donne envie de voir Max et Lewis se battre pour le titre. Nous aussi on veut en faire partie."

Et Esteban Ocon de se féliciter des moyens mis à sa disposition chez Alpine avec une belle monoplace: "C’est difficile de se projeter et cela dépendra du travail qu’Enstone et Viry-Châtillon (les usines Renault de F1) va fournir le début d’année. Forcément on fait partie de tout cela et on développe la voiture sur simulateur et on aide les ingénieurs du mieux possible jusqu’au 22 ou 23 décembre, a encore expliqué le Français au micro de RMC. On sait que l’on a une chance énorme avec le nouveau règlement pour repartir de zéro. On a une bonne base de voiture. J’espère que l’on sera aux avant-postes mais on ne peut pas se projeter. On met tout ce que l’on peut."