Guerre en Ukraine: le Russe Mazepin interdit de Grand Prix de Grande-Bretagne

La Fédération britannique de sport automobile a acté ce mercredi sa décision d’interdire la participation des pilotes russes et biélorusses aux épreuves organisée en Grande-Bretagne. Le pilote de F1 Nikita Mazepin est interdit à Silverstone en juillet prochain à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Fragilisé avec la potentielle suspension d’un de ses sponsors, UralKali, chez Haas F1, Nikita Mazepin a subi un nouveau revers ce mercredi. En raison de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le pilote de 23 ans ne pourra pas concourir lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, le 3 juillet prochain, sur le mythique circuit de Silverstone. Si la FIA a autorisé les pilotes russes et biélorusses à participer aux courses du cham^pionnat sous bannière neutre, la Fédération britannique de sport automobile a été plus ferme.

"Aucune équipe licenciée russe ou biélorusse n'est autorisée à participer à des compétitions de sport automobile au Royaume-Uni, a précisé l’instance dans un communiqué publié ce mercredi. Aucun concurrent ni officiel sous licence russe ou biélorusse n'est autorisé à participer à des événements de sport automobile au Royaume-Uni."

>> Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport

A l'inverse d'autres sports et des autres courses organisées par la FIA, Nikita Mazepin ne sera pas autoriser à concourir sous bannière neutre au volant de sa monoplace de l'écurie Haas F1 en Grande-Bretagne.

Sky Sports précise toutefois que la situation pourrait encore évoluer en fonction de l'avancée du conflit entre la Russie et l'Ukraine d'ici le 3 juillet prochain.

Mazepin veut se concentrer sur sa saison malgré la guerre

Auteur d’une première saison en F1 sans éclat si ce n’est ses nombreux accidents, Nikita Mazepin va donc connaître une année 2022 assez perturbé. Bénéficiaire d’un baquet grâce à ses richissimes partenaires économiques, le pilote voit son avenir s’assombrir après les actions de Vladimir Poutine et l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine. Une situation forcément compliquée à vivre pour le sportif qui a très rapidement marqué son engagement en faveur de la paix après le début du conflit.

"À mes fans et followers - c'est une période difficile et je ne contrôle pas beaucoup de ce qui se dit et se fait. Je choisis de me concentrer sur ce que je PEUX contrôler en travaillant dur et en faisant de mon mieux pour mon équipe Haas, a écrit fin février Nikita Mazepin dans un message posté sur les réseaux sociaux. Mes remerciements les plus sincères pour votre compréhension et votre soutien."

La FIA a décidé d’annuler le GP 2022 de F1 prévu à Sotchi en raison de la crise géopolitique puis a autorisé les pilotes à concourir sous bannière neutre. Une position à part dans le sport mondial où de nombreuses disciplines ont décidé d’exclure les sportifs russes de leurs compétitions comme la Fifa pour la Coupe du monde 2022 ou encore la Fédération internationale de volley-ball ou World Rugby.