GP de France: Arthur Leclerc, le petit frère de Charles, s'impose en Formule 3

Le Monégasque Arthur Leclerc (Prema), petit frère du pilote de F1 Charles Leclerc, a décroché son premier succès en Formule 3 ce samedi, lors la course 2 de la 2e manche du championnat sur le circuit Paul-Ricard du Castellet.

La relève est (déjà) là. Arthur Leclerc (Prema), âgé 20 ans et petit frère du pilote de F1 Charles Leclerc, a décroché samedi le premier succès de sa carrièe en Formule 3 sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Son équipier norvégien Dennis Hauger et le Français Victor Martins (MP Motorsport) l'accompagnent sur le podium.





"C'est dingue ! Vendredi, je ne m'attendais pas du tout à gagner le lendemain", s'est réjoui Leclerc. En effet, le membre de la filière de jeunes pilotes de Ferrari (par laquelle est également passée son frère) a été victime d'une casse mécanique en qualifications. Grâce à cette victoire, Arthur Leclerc fait une sacrée remontée au classement des pilotes, puisqu'il n'avait pas marqué de point lors de la première manche du championnat du monde, à Barcelone.

David Schumacher, fils de Ralf, onzième

Egalement nouveau dans la catégorie, le Français Martins a été l'auteur de deux belles remontées samedi: 10e au départ de la course 1, il s'est finalement classé 2e, puis 11e au départ de la course 2. Le Français sera 3e sur la grille de départ de la course 3, la plus importante, dimanche à 11h40, derrière le Danois Frederik Vesti (ART GP) et Hauger. A noter qu'un certain David Schumacher, fils de Ralf, neveu de Michael et cousin de Mick, a terminé onzième de cette course.