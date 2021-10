Moto GP: après avoir réalisé son "rêve", Quartararo promet de "prendre plus de risques"

Invité exceptionnel du Super Moscato Show, ce mardi sur RMC, le tout récent champion du monde de MotoGP Fabio Quartararo est revenu sur son rêve devenu réalité. Le pilote français commence doucement à réaliser son exploit et promet, pour les deux dernières courses de la saison, de prendre des risques pour aller chercher deux nouveaux succès.

"Depuis dimanche après-midi jusqu'à lundi cinq heures du matin, je n'ai pas arrêté de crier." Rien d'anormal, donc, de l'entendre avec la voix encore cassée, témoignage des moments de joie de ces dernières heures qui l'ont vu célébrer comme il se doit son titre de champion du monde de MotoGP. Quatrième du Grand Prix d'Emilie-Romagne dimanche après-midi, mais "aidé" par la chute de son rival italien Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo est venu inscrire, à 22 ans, son nom au palmarès de la catégorie reine. Le premier titre pour un pilote tricolore.

"J'ai réalisé mon plus grand rêve il y a deux jours"

Invité du Super Moscato Show sur RMC, ce mardi, "El Diablo" a expliqué réaliser "de plus en plus" la portée de son triomphe. "Je suis toujours dans la même émotion (...) j'ai réalisé mon plus grand rêve il y a deux jours. C'est une sensation incroyable." Sous le feu des projecteurs dans le petit monde de la moto depuis ses 15 ans, le pilote Yamaha explique "avoir appris à vivre avec cela, même si les trois dernières courses ont été éprouvantes mentalement."

"Même si je marque zéro point sur les deux dernières courses, je me serais amusé"

De retour en famille chez ses parents pour quelques jours, Fabio Quartararo s'apprête bientôt à repartir en Andorre pour préparer les deux dernières courses de la saison, à savoir le Grand Prix d'Algarve et celui de Valence. Mais pas question de le voir lever le pied après avoir déjà conquis le titre suprême, bien au contraire. "Je vais prendre plus de risques et penser à rien d'autre. Ce n'est pas grave si je chute, si je fais une erreur. Je vais tout faire pour gagner, je n'ai plus aucune pression et même si je marque zéro point, au moins je me serais amusé."

Questionné sur sa notoriété grandissante et tous les messages de félicitations reçus ces derniers jours, le champion du monde a confessé ne pas encore avoir pris le temps de tout lire. "J'en ai reçu plein de la part d'athlètes que j'admire comme Lewis Hamilton, tous les pilotes de Formule 1, Kylian Mbappé, le président de la République Emmanuel Macron... C'est extraordinaire."

Reste désormais à digérer cette période intense et bien finir la saison avant, déjà, de se projeter sur les joutes qui l'attendent l'année prochaine, notamment avec un certain Marc Marquez. "Il revient en force, c'est un pilote que j'aime beaucoup et il sera l'un des gros favoris", prévient d'ailleurs Fabio Quartararo.